Autofahrer begeht Unfallflucht in Wackersberg - und verliert dabei sein Kennzeichen

Blöd gelaufen: Ein Autofahrer hat in der Nacht auf Samstag in Wackersberg Unfallflucht begangen - und dabei sein Nummernschild verloren.

Die Tölzer Polizei bittet um Hinweise zu einer Unfallflucht, bei der am frühen Samstagmorgen in Wackersberg ein Weide- und ein Gartenzaun schwer beschädigt worden sind. Dabei dürften die Beamten den Schuldigen bald überführen können: Der Betreffende hat am Unfallort das Nummernschild verloren. Außerdem blieben Teile seines Autos zurück. Deshalb weiß die Polizei, dass der Unfallfahrer in einem weißen Seat MII von Wackersberg in Richtung Bad Tölz unterwegs war. Gegen 01.30 Uhr verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam auf Höhe Burgfrieden 41 von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte er einen Weide- und einen Gartenzaun. Anstatt seiner gesetzlichen Meldepflicht nachzukommen, suchte der Fahrer das Weite. Anwohner hatten einen lauten Krach gehört und die Polizei informiert. Der Sachschaden an beiden Zäunen beläuft sich auf zirka 700 Euro.

Hinweise nimmt die Tölzer Polizei unter Tel. 0 80 41/76 10 60 entgegen.