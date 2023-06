Immer den Mitmenschen zugewandt: Trauer um ehemaligen Schulrektor Klaus Haubner

Klaus Haubner (†) © kn

Klaus Haubner, der bis 2011 die Geschicke des Tölzer Förderzentrums leitete, ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Die Hinterbliebenen würdigen ihn als eine „sehr umgängliche und lebensbejahende Persönlichkeit.“

Arzbach – Im Alter von 73 Jahren ist der ehemalige Schulrektor Klaus Haubner gestorben. Von 1999 bis 2011 leitete er umsichtig das Sonderpädagogische Förderzentrum (heute Marie-Luise-Schultze-Jahnschule) am Alten Bahnhofsplatz in Bad Tölz umsichtig.

Als Pädagoge ist Klaus Haubner in die Fußstapfen seines Vaters getreten, der nach dem Krieg als Heimatvertriebener aus dem Sudetenland nach Bayern gekommen war und im Januar 1950 seine Stelle als Dorfschullehrer in der Jachenau antrat. Einen Monat später war dann auch das Familienglück perfekt, als sein Sohn Klaus hier das Licht der Welt erblickte.

Klaus Haubner wirkte zwölf Jahre lang am Tölzer Förderzentrum

Klaus Haubner hat das Camerloher-Internatsgymnasium in Freising besucht, anschließend ein Studium zum Volksschullehrer absolviert und erst später ein Aufbaustudium für Sonderpädagogik drangehängt. Damit hat er sich für eine Tätigkeit im Förderschulbereich qualifiziert. Vor seinem zwölfjährigen Wirken am Tölzer Förderzentrum war er zunächst Lehrer und dann Konrektor an der Franz-Marc-Schule in Geretsried. Im Tölzer Förderzentrum unterstanden ihm 19 Schulklassen (sechs davon in der Fachklinik Gaißach) und eine Vorschuleinrichtung mit insgesamt rund 300 Schulpflichtigen.

In Haubners Ära fielen erste Schritte zum Ausbau des Förderzentrums als Ganztagsschule

Sein Nachfolger am Tölzer Förderzentrum, Klaus Koch, würdigt Klaus Haubner als einen sehr engagierten Pädagogen. Er habe bei seiner ausgesprochen unbürokratischen Dienstausübung stets großen Wert darauf gelegt, „ministeriellen Vorgaben mit einer gesunden Distanz zu begegnen und sich daran zu orientieren, was unter den örtlichen Gegebenheiten hilfreich und machbar ist“. In Haubners Ära seien insbesondere die Einführung einer eigenständigen Budgetverantwortung und erste Schritte zum Ausbau als Ganztagsschule gefallen. Zudem begann eine grundlegende Schadstoffsanierung des Schulhauses sowie ein mit Leben erfülltes Austauschprojekt mit einer Schule im polnisch-schlesischen Ratibor.

Verstorbener hatte einen „ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit und Fairness“

Klaus Koch wie auch die Hinterbliebenen würdigen den Verstorbenen als eine „sehr umgängliche und lebensbejahende, den Mitmenschen zugewandte Persönlichkeit mit einem ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit und Fairness“. Auch in Arzbach, wo er mit seiner Familie seit 1981 ansässig war, unterhielt er einen großen Freundeskreis. Ebenso ließ er auch den Kontakt zu seiner Schule nie abreißen.

Prägend für ihn waren insbesondere seine vielfältige und intensive sportliche Betätigung, seine Leidenschaft fürs Camping und sein ausgeprägter Familiensinn.

An diesem Dienstag um 10 Uhr findet in der Arzbacher Filialkirche das Requiem mit anschließender Beerdigung statt. Von Rainer Bannier

