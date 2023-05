Auto geht nach Unfall in Flammen auf: Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Der Pkw brannte fast komplett aus und musste nach dem Löschen von einem Abschleppdienst geborgen werden. © Feuerwehr Oberfischbach

Sekundenschlaf führt offenbar zu einem Unfall zwischen Bad Tölz und Königsdorf. Der Wagen ging nach der Kollision mit mehreren Bäumen in Flammen auf.

Bad Tölz/Oberfischbach - Zwei Verletzte und ein ausgebranntes Fahrzeug: Das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Maifeiertag auf der Kreisstraße Töl 7 ereignete. Nach Angaben der Polizei war ein 52-jähriger Mann aus Eurasburg am Montag gegen 14 Uhr mit seinem Skoda Fabia von Bad Tölz kommend in Richtung Königsdorf unterwegs.

Sekundenschlaf: Wagen kommt nach links von der Fahrbahn ab und fängt Feuer

Aufgrund von Sekundenschlaf kam er in einer Linkskurve mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto kollidierte dort mit mehreren Bäumen. In der Folge fing der Skoda Feuer und brannte fast vollständig aus.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Der Eurasburger und seine Beifahrerin konnten sich glücklicherweise selbst aus dem Auto befreien. Die alarmierte Oberfischbacher Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. In der Zwischenzeit wurden die beiden Insassen des Wagens vom Rettungsdienst versorgt. „Der Fahrer wurde vorsorglich mit dem Hubschrauber Christoph Murnau in die Klinik geflogen. Dieser landete am nahegelegenen Fußballplatz Leitzinger Au, und der Patient wurde mit dem RTW dort hingebracht“, berichtet die Feuerwehr auf ihrer Facebookseite.

Zwischenzeitlich war die Kreisstraße voll gesperrt

Auch die Beifahrerin wurden aufgrund der Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Beide konnten aber bereits wieder entlassen werden. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von 6000 Euro.

Für die Löscharbeiten musste die Töl 7 komplett gesperrt werden. Während der Bergung des Fahrzeugs lotste die Feuerwehr den Verkehr einspurig an der Einsatzstelle vorbei. Nach circa eineinhalb Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.