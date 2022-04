Bei der Ramadama-Aktion des „ReAL-Verbundes“ kam jede Menge Müll zum Vorschein

Trotz nasskaltem Wetter waren zahlreiche Jugendliche mit ihren Betreuern am Blomberg unterwegs, um den zurückgelassenen Müll aufzusammeln. © arp

Vergangene Woche sammelten über 20 Jugendliche im Rahmen einer Ramadama-Aktion auf dem Blomberg Müll.

Wackersberg/Bad Tölz – Zum vierten Mal hat am Donnerstag ein Ramadama am Blomberg stattgefunden. Mehr als 20 Jugendliche mit sechs Betreuern vom „ReAL-Verbund“ sammelten auf der Süd- und Nordseite des beliebten Ausflugziels den Müll ein, welcher sich über den Winter hier angesammelt hatte.

Die Aktion startete morgens um 9 Uhr an der Blombergbahn. Geleitet wurde sie von Karsten Erdmann, Mitarbeiter bei „ReAL“, und dem städtischen Blomberg-Koordinator Manuel Wilke.

Viel Plastikmüll und sogar Zugtickets

Aufgeteilt in drei Gruppen suchten die Jugendlichen trotz des nasskalten Wetters den Berg nach Müll ab. Dabei wurden vor allem Plastikteile in allen Formen und Varianten sowie eine große Anzahl an weggeworfenen Zigarettenstummeln, benutzten Masken und Taschentüchern gefunden. Des Weiteren entdeckten die Müllsammler nach Angaben eines Betreuers Zeitungen, Hygiene-Artikel, Papiertüten und sogar Zug-Tickets.

Die Bilanz der Sammel-Aktion. © arp

Die fleißigen Helfer bekamen ein Mittagessen im Blomberghaus

Oben am Blomberghaus angekommen, empfing Michael Lindmair, 2. Bürgermeister von Bad Tölz, die jungen Sauberfrauen und -männer. Im Namen der Stadt spendierte er ihnen zum Dank ein Mittagessen im Blomberghaus.

Diesmal deutlich mehr Müll als im Sommer

„Diesmal haben wir deutlich mehr Müll gefunden als im vergangenen Sommer“, sagte Wilke. Jetzt, nachdem der Schnee weggetaut ist, kommt alles zum Vorschein kommt, was darunter verborgen war.“

„ReAL“ ist ein Familienunternehmen, das Jugendliche auf das Berufsleben vorbereitet. Dazu gehören zum Beispiel Bildungs- und berufsvorbereitende Maßnahmen, aber auch Berufsintegration. „Unsere heutigen Teilnehmer kommen aus verschiedenen Herkunftsländern und haben ihre Wohnsitze im ganzen Landkreis verteilt,“ berichtete Erdmann.

Von Paul Sellinger

