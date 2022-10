Endlich rührt sich wieder was: Antlaßschützenkompanie Wackersberg begeht Jahrtag

Teilen

Ehrungen für 2021 nachgeholt: Für ihre langjährige Treue und ein stets schneidiges Ausrücken wurden bei der Antlaßschützenkompanie Wackersberg von Hauptmann Hans Baumgartner (re.) und Landeshauptmann Martin Haberfellner (3. v. re.) ausgezeichnet: (hinten, v. li.) Sepp Kaltenhauser (30 Jahre aktiver Gebirgsschütz), Xaver Buchberger (40), Hans Berger (30), Jakob Monn jun. (25), Martin Happach (30), Sepp Simon, Michael Kinshofer (beide 25), Sebastian Willibald (15) sowie (vorne, v. li.) Franz Kinshofer, Kaspar Geisreiter, Bernhard Sappl und Jakob Monn sen. (alle 50). © Demmel

Ihren Jahrtags nahm die Antlaßschützenkompanie Wackersberg zum Anlass, zurückzublicken. Bürgermeister Jan Göhzold erzählte eine lustige Anekdote aus den ersten Tagen seiner Amtszeit.

Wackersberg – Nach einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Nikolaus trafen sich die Mitglieder der Antlaßschützenkompanie Wackersberg zur Jahresversammlung im „Altwirt“. Schriftführer Jakob Monn erklärte gleich zu Beginn seines Berichts: „Ich hab’ was zammbracht, weil sich endlich wieder was g’rührt hat.“ Und so berichtete er ausführlich, aber auch unterhaltsam über das Ausrücken zum Patronatstag, das Vorderladerschießen, die Fronleichnamstage, und den Geburtstag von Pfarrer Leo Sobik sowie weitere Termine und Aktivitäten.

Perfekt geschossen an Fronleichnam

Am Fronleichnams-Donnerstag war auch ein Kamerateam des Bayerischen Fernsehens erschienen, um Aufnahmen bei bestem Wetter zu machen. Monn führte den Sonnenschein auf das perfekte Schießen der Kompanie zurück: „Aa so habt’s aufepulvert, dass sich die Wolken verzogen hab’n.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Rückschau auf die Kasse und das Karabinerschießen

Schatzmeister Jochen Moser blickte im Kassenbericht auf zwei Jahre zurück und konnte nach Mehrausgaben in 2020/21 über einen Zugewinn im folgenden Jahr informieren. Hans Heufelder hielt Rückschau auf die Teilnahme am Karabinerschießen in Rosenheim sowie das Bundesschießen: „In der Mannschaftswertung sind wir mit vier Ringen Rückstand Zweiter hinter Wallgau geworden. So etwas darf eigentlich nicht passieren.“

Verein kann sich über Neuzugänge freuen

Hauptmann Hans Baumgartner freute sich über elf Neuaufnahmen und forderte zum fleißigen Ausrücken auf. „So bleiben wir eine attraktive Kompanie, interessant werden wir von alleine“, bemerkte Baumgartner scherzhaft.

Ehrensalve „absoluter Höhepunkt in meinem Leben“

Bürgermeister Jan Göhzold erinnerte sich in seinem Grußwort daran, bei einem Spaziergang in den ersten Tagen seiner Amtszeit einen Radfahrer mit grüner Jacke, grünem Hut und umgehängtem Gewehr getroffen zu haben und dachte sich: „Wo bin ich da nur hingekommen?“ In diesem Jahr hat eine ganze Kompanie gleich gekleideter Schützen an Fronleichnam eine Ehrensalve für ihn geschossen. „Das war mit ein absoluter Höhepunkt in meinem Leben“, bekannte Göhzold.

Mit zahlreichen Ehrungen nahm die Versammlung ihr Ende, ehe Hauptmann Hans Baumgartner zum abendlichen Festball einlud, der unter großer Beteiligung stattfand.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.