Verliebt in den Blomberg: Hans Zintel wird 95 Jahre alt – und erinnert sich an Höhen und Tiefen

Von: Melina Staar

Sein Glück hat Hans Zintel in Bayern gefunden, hier zusammen mit seiner Ehefrau Anna Katharina. © Tutsch

Nicht immer lief alles rund in seinem Leben. Und dennoch gingen Hans Zintel nie die Ideen aus. An diesem Donnerstag feiert er seinen 95. Geburtstag.

Wackersberg/Bad Tölz – Der Blomberg ist Hans Zintels Lebensprojekt. Er ermöglichte den Bau des Sessellifts, er ließ die Sommerrodelbahn errichten, als dringend Ideen für eine Belebung des Berges gesucht wurden. An diesem Donnerstag wird er 95 Jahre alt.

Während des Telefonats mit dem Tölzer Kurier sind im Hause Zintel im Hintergrund Stimmen aus einem Lautsprecher zu hören. „Ich höre über Funk mit, was bei der Bahn so passiert“, verrät Hans Zintel. „Das macht mir immer noch Spaß.“

Nicht nur Hans Zintel feiert Geburtstag: Die Zintel-Betriebe werden heuer 100

Sein Lebensweg führte ihn dabei nicht geradewegs nach Bayern. Im Jahr 1927 wurde Hans Zintel als dritter Sohn von Richard Zintel in Berlin geboren. Der Vater war Bäcker- und Konditormeister, hatte ab 1922 auch mit der Schaustellerei angefangen. „Wir feiern in diesem Jahr 100 Jahre Zintel-Betriebe“, erzählt Hans Zintel stolz.

Im Zweiten Weltkrieg wurden alle drei Brüder und der Vater eingezogen. Alle kamen wieder nach Hause, Hans Zintel aber verbrachte siebeneinhalb Jahre in russischer Gefangenheit in Sibirien.

Auf dem Oktoberfest erfuhr Zintel von den Plänen einer Bergbahn auf dem Blomberg

Als der Vater 1956 starb, übernahm Hans Zintel gemeinsam mit seinen Brüdern den Schausteller-Betrieb mit Bierzelten und Karussells. 1967 verschlug es Zintel mit Kollegen auf das Münchner Oktoberfest. „Wir haben dort die Anlagen Bayernkurve, Discothek, Turbostar und La Bamba betrieben.“ In einem Bierzelt kam er ins Gespräch mit zwei Tölzer Stadträten, die ihm von den Plänen erzählten, eine Bergbahn auf den Blomberg zu bauen – und dass Investoren gesucht würden. Nur wenige Tage später war Hans Zintel das erste Mal persönlich vor Ort am Blomberg, um sich ein Bild zu machen.

„Es war ein herrlicher Tag“, sagt Zintel. Daher sah er sofort, dass der Berg Potenzial hat. „Die Bundesstraße führt direkt vorbei, München ist vor der Tür.“ Also habe er zunächst mit der Stadt, dann mit einer Seilbahnbau-Firma gesprochen. Schließlich entschied er sich, gemeinsam mit Mitgesellschafter Franz Josef Koch bei der Blombergbahn einzusteigen. Die Stadt habe zu allen Entwürfen „ja“ gesagt. Am Fuße des Berges sollten Attraktionen für Kinder entstehen. „Volksbelustigung nach Schaustellerart“, sagt Zintel lachend. Die Genehmigung war schnell erteilt.

Während dem Blombergbahn-Bau hatte Zintel mit Rückschlägen zu kämpfen

Doch es lief nicht von Anfang an rund. Der Bau wurde vorschnell begonnen, was zur Folge hatte, dass ein eigentlich eingeplanter Kredit nicht mehr gewährleistet wurde. „Und dann hatte ich auf dem Weg von Berlin nach Tölz einen Autounfall“, sagt Zintel. Dabei brach er sich beide Beine. Vier Monate lag er im Harlachinger Krankenhaus. „Der Tölzer Bürgermeister Schöttl hat mich dort besucht und gefragt, wie es denn nun mit der Blombergbahn weitergehen soll.“ Zintel, den auch diese Rückschläge nicht beeindrucken konnten, war weiter überzeugt, „dass das schon was werden kann“.

Zur Blombergbahn- Eröffnung gab es 30 Tonnen Bier

Also beschlossen er und sein Partner Koch die Investitionssumme zu erhöhen. „Die Finanzierung war gesichert, es konnte weitergebaut werden.“ Zur Eröffnung der Bahn im Juni 1971 kam Hans Zintel an Krücken. „Aus Berlin hatte ich ein Bierzelt hergeschafft. Wir hatten Freibier angekündigt.“ Er habe nicht damit gerechnet, was das auslöst. „Das Zelt war brechend voll. Wir haben 30 Tonnen Bier ausgeschenkt“, erinnert er sich.

Ideen und Innovationen brachte Hans Zintel an den Blomberg. © privat

Der erhoffte Erfolg blieb zunächst aus. „Es lief schleppend, die Einnahmen waren gering.“ Bis der Geschäftsführer sogar eine Konkursmitteilung machte. „Ich dachte mir, das kann doch nicht sein.“ Wieder einmal war sein Weitblick gefragt: „Ich habe überlegt: Was kann man machen? Nur eine Bergbahn alleine ist nicht tragbar.“ Schließlich keimte die Idee einer Sommerrodelbahn auf. Eine ähnliche stand bereits in Westfalen,

Von der Idee für eine Sommerrodelbahn war der Tölzer Bürgermeister erst nicht überzeugt

Zintel machte eine Besichtigung vor Ort. Die Leute standen Schlange, um rutschen zu können. „Ich habe es selbst ausprobiert und bin gleich aus der Kurve geflogen“, erinnert er sich lachend. Statt auf Schlitten rutschte man dort auf einer Mischung aus Bob und Teppich. Zintel wollte für den Blomberg etwas anderes, wollte mit vernünftigen Bremsen für die nötige Sicherheit sorgen. So gab er der Firma den Auftrag, Bobs aus Plastik zu bauen – und auch die Bahn zu errichten.

Sommerrodelbahn machte sogar Schlagzeilen in Berlin

Bis zur Genehmigung musste Zintel diesmal allerdings zwei Jahre warten. Bürgermeister Schöttl sei zunächst nicht überzeugt gewesen. „Aber der Stadtrat hat es schließlich abgesegnet.“ Um die Rodelbahn betreiben zu können, musste die heutige Mittelstation gebaut werden sowie zwei weitere Stützen. Als die Bahn im Mai 1976 eröffnet wurde, war die Begeisterung groß. „Die Leute standen ein bis zwei Stunden an, bis sie rutschen konnten“, erinnert sich Zintel. Sogar in der Berliner Zeitung habe es über die Eröffnung die Schlagzeile gegeben „Keine Bange vor der Riesenschlage“.

Um nicht nur auf den Sommer angewiesen zu sein, schaffte Zintel für den Blomberg auch eine Beschneiungsanlage an, um Skifahren und Rodeln zu ermöglichen. „Aber ich musste viel Lehrgeld zahlen, das war alles ein Novum für mich.“

Obwohl Zintel weiterhin in Berlin tätig war, dort auch gemeinsam mit seinen beiden Brüdern den Schausteller-Betrieb voranbrachte, verlagerte sich sein Lebensmittelpunkt immer mehr nach Bayern. Er lernte seine Frau Anna Katharina, eine Münchnerin kennen, und sie beschlossen zu heiraten. Doch wieder einmal lief es nicht wie geplant, das Paar wurde in Bad Tölz in einen Autounfall verwickelt. „Weil meine Frau damals schwanger war, wurde sie nach München ins Krankenhaus gebracht.“

In der früh geheiratet, abends war der Sohn da

Zum Glück waren die Verletzungen nicht schwerwiegend, trotzdem ließ sich das Paar noch im Krankenhaus trauen. Am Abend kamen sie nach Hause. „Und dann gingen bei meiner Frau die Wehen los“, erinnert sich Zintel. „Zwei Stunden später war unser Hannes da. Wir haben am Morgen geheiratet und hatten am Abend als Geschenk unseren Sohn.“

Von Kindesbeinen an habe sich dieser für die Blombergbahn interessiert, sagt sein Vater. „Er hat sich genauso wie ich in den Blomberg verliebt.“ So war es bald klar, dass er in die Fußstapfen seines Vaters treten würde. Hans Zintel freut sich, dass sein Sohn mit demselben Eifer bei der Sache ist, wie er selbst: „Hannes will alles perfekt haben.“ So wurden immer weitere Attraktionen ergänzt.

Von Enkel bis Großeltern: Blomberg ein Familienberg

2008 eröffnete der Blombergblitz, der wetterunabhängig Rodeln erlaubt. Am Fuß des Berges wurden weitere Vergnügungsmöglichkeiten für die ganze Familie errichtet. Der Blomberg sei ein Familienberg, sagt Zintel. „80 Prozent unserer Besucher kommen aus München und Umgebung, die meisten sind Familien mit Kindern.“ Daher solle vom Enkel bis zu den Großeltern jeder dort ein Angebot finden.

Auch für die Zukunft sieht Zintel den Blomberg, der inzwischen ein reiner Rodelberg ist, gut gerüstet. „Wir haben viele weitere Ideen.“ Beispielsweise soll eine Photovoltaikanlage aufgebaut werden. Der Tölzer Stadtrat hat jüngst weitere Investitionen und Unterhalt beschlossen. Die Natur-Rodelbahn soll saniert werden, so dass sie wieder von ganz oben befahren werden kann.

Zintel erhielt anlässlich seines Geburtstags die goldene Ehrennadel des Deutschen Schaustellerbunds

„Es hat lange gedauert, bis der Blomberg so gut besucht war, wie er heute ist“, sagt Hans Zintel, der anlässlich seines Geburtstags als ältestes Mitglied die goldene Ehrennadel des Deutschen Schaustellerbunds erhielt. Er sei es gewohnt, dass nicht immer alles zum Erfolg führe. Aber: „Es hat mir immer Spaß gemacht.“

