Hackschnitzelheizung, Blitzer und Feuerwehr: Anfragen bei der Bürgerversammlung Wackersberg

Von: Melina Staar

Eine gute Gelegenheit für Bürgeranfragen bot die Wackersberger Bürgerversammlung. © arp/Archiv

Bei der Bürgerversammlung in Wackersberg am Montagabend (wir berichteten) hatten die Bürger Gelegenheit, ihre Anfragen direkt an das Gemeindeoberhaupt zu richten.

Wackersberg – Ob sich die Gemeinde vorstellen könne, eine Hackschnitzelheizung zu errichten, lautete eine Bürgeranfrage, die Konrad Eberl gestellt hatte. Die bestehende in Oberfischbach soll ausgebaut werden, sagte Jan Göhzold. Es sei aber gar nicht so günstig, wie man sich das immer vorstelle und schwierig, kostendeckend zu arbeiten. „Wir brauchen genügend Anschließer.“

Hackschnitzelheizung: Überprüfen, was möglich ist

Man solle einfach überprüfen, was möglich ist, regte Eberl an. „Wir haben ja so viel Holz hier bei uns.“ Altbürgermeister Alois Bauer sagte, man sei schon einmal ganz weit gewesen in der Thematik. „Wir wollten ganz Burgstein erschließen.“ Dann hätte es sich aber nicht gerechnet. „Aber vielleicht ist das jetzt etwas anderes, mit den steigenden Energiekosten.“ Man werde im Gemeinderat darüber sprechen, sagte Göhzold. Der Gedanke sei gut.

Raser an der Grundschule: Polizei soll ein Auge darauf haben

Ob man nicht an der Grundschule regelmäßig blitzen könne, lautete eine zweite Anfrage, die das Rathaus bereits vor der Bürgerversammlung erreicht hatte. „Es sind wohl hauptsächlich Einheimische, die sich dort nicht an die Geschwindigkeitsbeschränkung halten“, sagte Göhzold, der an alle Bürger appellierte: „Bitte fahrt dort vorsichtig, vor allem, wenn der Schulbus da steht.“ Man werde sich aber zusätzlich an die Polizei wenden mit der Bitte, an der Stelle ein Auge drauf zu halten.

Bei Feuerwehr-Gerätehäusern steht einiges an

Im Rechenschaftsbericht hatte Göhzold von den „Problemkindern“ der Gemeinde gesprochen, den Feuerwehr-Gerätehäusern. „Da steht einiges an.“ So etwa eine Abgas-Absauganlage oder eine Schlauchprüfanlage. Zu letzterer meldete sich Martin März zu Wort. „Ist es möglich, das landkreisweit zu koordinieren?“ Gemeinden könnten sich zusammentun, regte Landrat Josef Niedermaier an.

Es gebe bereits einige, die solche Anlagen hätten, aber die Zahl reiche nicht, erklärte Florian Krinner von der Oberfischbacher Feuerwehr. „Wir haben 300 Schläuche, die wir nach jedem Einsatz überprüfen müssen. Wenn ein Schlauch reißt und er wurde nicht vorher geprüft, haben wir ein riesiges Problem.“ Die Gemeinde will nun eine mögliche Zusammenarbeit mit Bad Heilbrunn beraten.

Grundstück in Burgern wirft Fragen auf

Josef Hartmann wollte schließlich noch wissen, was mit einem großen Grundstück sei, das in Burgern seit Längerem zum Verkauf stehe. „Das sollte die Gemeinde kaufen für ein Einheimischenprojekt. Weil eine zweite Wackersberger Höhe können wir nicht brauchen“, sagte er in Anspielung an das neue Hotel, das dort gerade entsteht. Für die Gemeinde sei dieses Grundstück nicht interessant gewesen, sagte Jan Göhzold. „Es liegt im Außenbereich.“ Jemand anderes habe dort mehr Geld geboten. Den genauen Stand wisse er aber nicht, dem Gemeinderat seien bislang noch keine Baupläne vorgelegt worden.

Viele nutzten Gelegenheit für Dankesworte

Im Anschluss gab es noch zahlreiche Dankesworte: Alois Bauer, der sich als scheidender Bürgermeister nicht hatte verabschieden können, holte dies nun nach. „Der Gemeinde geht es gut, und es geht auch gut weiter.“ Pfarrer Leo Sobik dankte noch einmal für die Unterstützung bei der Kirchenrenovierung: „Menschen aus anderen Kommunen wollen nun ihre Hochzeiten und Taufen bei uns abhalten, weil die Kirche so schön geworden ist“. Auch habe er sich sehr gefreut, als er zum Ehrenbürger ausgezeichnet worden sei, wenngleich es zunächst „ein Schock“ gewesen sei.

Schließlich dankte SV-Vorstand Peter Willibald für die zukunftsorientierte Investition in die neue Turnhalle. „Danke für das Prachtstück, das wir bauen durften.“

