Japanische Edelrinder aus dem Tölzer Land

Johannes Kappelsberger arbeitet seit 2021 am Aufbau einer Wagyu Herde. Vor einem Monat gab es wieder Nachwuchs auf dem Familienhof in Helfertsried. © mk

Die Nachfrage nach dem edlen Wagyu-Fleisch ist ungebrochen hoch. Zwei Landwirte im Landkreis geben Einblicke in ihre Zucht.

Wackersberg/Dietramszell – Auf saftigen, grünen Wiesen grasen, Massageeinheiten genießen und sich dabei mit Mozart berieseln lassen. Ja, der Alltag der aus Hyogo in Japan stammenden Rinder hört sich nach purem Luxus an. Im Landkreis gibt es zwei Wagyu-Züchter – in Heimkreit in der Gemeinde Wackersberg und in Dietramszell. Das Edelfleisch ist seit Jahren sehr gefragt.

Anfangs war es nicht leicht, Wagyu-Rinder zu bekommen

Der älteste Wagyu-Hof im Oberland liegt idyllisch am Rande des Isarwinkels in Heimkreit. Christine Müller-Gut und ihr Sohn Tobias Gut betreiben hier seit 2008 eine Wagyu-Zucht mit durchschnittlich 20 Tieren. Im Mai kam Nachwuchs. Die Kälber probieren vorsichtig in der Herde mit ihren Müttern ihre ersten Schritte auf der großzügigen Weide. Zum ersten Wagyu-Rind kam Christine Müller-Gut nur mir viel Mühen. „Als wir angefangen haben, war es alles andere als leicht, ein Wagyu herzubekommen“, erinnert sie sich.

Fleisch der Tiere hat ein besonderes Aroma

Damals war die Landwirtin über Freunde auf das besondere Fleisch gekommen. „Ich war zum Essen eingeladen, habe dort das erste Mal dieses Fleisch probiert und war begeistert.“ Kein Wunder: „Es ist von weißen Fettadern durchzogen.“ Das bringe ein besonderes Aroma. Auch enthalte das Fleisch über 50-mal mehr ungesättigte Fettsäuren, ist also wesentlich gesünder. Müller-Gut kam schließlich nach langen Recherchen auf eine Zucht in Belgien. „Dort konnte ich die ersten Embryonen kaufen.“

Wagyu-Embryonen in Fleckviehkuh eingesetzt: „Wie Leihmutterschaft“

Die sieben Tage alten, befruchteten Eizellen habe die Wackersbergerin in eine Fleckviehkuh eingesetzt. „Wie eine Leihmutterschaft. Wir haben 12 gekauft, und bei fünf hat es geklappt.“ Der Preis für die Embryonen sei schon damals hoch gewesen. „Um die 1200 Euro“, erinnert sie sich. Nach und nach habe sie eine 100-prozentige Wagyu-Herde herangezüchtet. Die Mühe habe sich gelohnt. Denn: Die Nachfrage nach dem besonders schmeckenden, aber auch besonders teurem Fleisch – Wagyu kostet zirka dreimal mehr als herkömmliches Rindfleisch – ist seit Jahren ungebrochen hoch. „Verkaufen könnte ich deutlich mehr Fleisch, als ich produziere.“.

Tiere haben bis zu ihrem Tod keinen Stress

Geschlachtet wird in Heimkreit nur zwei Mal im Jahr – vor Ostern und vor Weihnachten. Das übernimmt der Nachbar, so haben die Tiere laut Müller-Gut bis zu ihrem Tod keinen Stress. „Wir machen alles selber – von der Aufzucht bis zum Verkauf, da sind mehr als zwei Schlachttermine nicht drin“, erklärt die Bio-Bäuerin. Im Durchschnitt bringe sie pro Jahr drei Tiere zum Schlachter. Ihr Bio-Zertifikat erfordere es auch, dass sie bei der Tötung dabei ist. „Das ist schon heftig. Danach brauch ich immer die vier Wochen, in denen das Rind dann abhängt, bevor wir es zerlegen und verpacken.“

Die ersten Wagyu-Züchter im Landkreis waren Christine Müller-Gut und ihr Sohn Tobias Gut aus Heimkreit. © mk

Prominenter Wagyu-Experte kaufte einst Bullen aus Wackersberger Zucht

Auf ihre Wackersberger Zucht kam sogar der aktuell wohl prominenteste Wagyu-Experte Deutschlands, Lucky Maurer aus Niederbayern, zurück. „Er hat vor vielen Jahren einen Bullen bei uns gekauft und ihn ,Bulle von Tölz’ genannt“, berichtet sie stolz. „Ich kann mich noch daran erinnern, als wäre es gestern gewesen, wie der Lucky mit seinem lässigen Metal-Style plötzlich vor meiner Tür stand“, berichtet sie lachend.

Johannes Kappelsberger züchtet auch Wagyu-Rinder

Erst seit zwei Jahren ist Johannes Kappelsberger Wagyu-Züchter. Er hat die Tiere unbeschwerter bekommen als Müller-Gut in ihren Anfängen – aus einer großen Zucht in Schleswig-Holstein. „Dort haben wir sowohl Jungtiere als auch Embryonen gekauft. In den riesigen Stallungen ist auch tatsächlich klassische Musik gelaufen“, berichtet Kappelsberger amüsiert. Beethoven- und Bach-Klänge würde es auf seinem Hof allerdings nicht geben. „Dafür haben die Rinder Massagebürsten im Stall. Ob es wirklich Auswirkung auf das Fleisch hat, weiß ich nicht. Aber es tut den Tieren gut.“

Tiere lagern ihr Fett erst viel später intramuskulär ein

Auf die Edelrinder gekommen ist der Jungbauer über seinen Vater, Johann Kappelsberger. „Ich habe 2016 auf dem ,Zentralen Landwirtschaftsfest’ das Fleisch probiert und war sofort hin und weg“, berichtet er. „Die Wagyus lagern ihr Fett erst viel später intramuskulär ein, daher wird es so buttrig und nussig im Geschmack“, erklärt sein Sohn. Der Aufbau der Wagyu-Zucht ist in Helfertsried noch im vollen Gange. „Nächstes Jahr haben wir dann die ersten reinrassigen selbstgezüchteten Rinder hier.“ Aber auch das Fleisch der Kreuzungstiere schlage voll ein. „Fast alle, die vergangenes Jahr bei uns das erste Fleisch gekauft haben, wollen wieder welches“, freut sich der 33-Jährige.

Kunden achten auf Qualität und Haltung

Unter dem Trend, weniger Fleischprodukte zu essen, leide das Geschäft nicht. „Die Kunden, die Wagyu-Fleisch kaufen, machen das ja sehr bewusst“, meint er. So viel Geld für Fleisch würden nur Verbraucher ausgeben, die auf Qualität und Tierhaltung achten. „Das sind auch eher die, die weniger Fleisch essen, aber wenn, dann wirklich Gutes. So gehört es sich ja auch eigentlich.“ Bisher gibt es bei Kappelsbergers nur einen Schlachttermin im Jahr – vor Weihnachten. „Aber mal sehen, wie sich das die nächsten Jahre alles weiterentwickelt.“ Zeitintensiv sei die Edel-Zucht neben seinem Beruf als Feuerwehrmann allemal. „Wenn ich nicht arbeite, bin ich im Stall.“ Und trotzdem: „Es macht mir großen Freude, das von Null weg aufzuziehen.“

