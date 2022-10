Aus Frauenbund wird Frauen-Leben: Wackersbergerinnen gründen neue Organisation

Von: Alois Ostler

Das Vorstandsteam des neuen Vereins „Frauen-Leben Wackersberg“ (v. li.): Monika März, Rosi Geisreiter, Barbara Camelly, Rosi Rammelmaier, Lisi Heil und Bettina Schwaiger. © VEREIN

In Wackersberg gibt es ab dem 1. Januar statt dem Frauenbund den Verein „Frauen-Leben“. Was der Verein in der Gemeinde alles machen will, wurde auf der Mitgliederversammlung bekannt.

Wackersberg – Der Katholische Frauenbund Wackersberg wird zum 31. Dezember dieses Jahres aufgelöst. Das hat die Mitgliederversammlung einstimmig beschlossen. Ebenfalls einstimmig wurde der Beschluss gefasst, einen neuen Verein mit dem Namen „Frauen-Leben Wackersberg“ zu gründen. Die Nachfolgeorganisation startet am 1. Januar 2023.

Aus Frauenbund wird Frauen-Leben: „Keinen Kontakt mehr zur Basis“

Der bisherige Frauenbund zählt 100 Mitglieder. Nur gut ein Viertel war zu der Hauptversammlung ins Café Schusterpeter gekommen. Aber die Frauen waren sich einig: Wir treten aus dem Dachverband aus, weil nur ein geringer Teil des Jahresbeitrags vor Ort bleibe. Deshalb sei man auch schon andernorts aus dem Dachverband ausgetreten. „Die haben keinen Kontakt mehr zur Basis“, so die Vorstandsteam-Mitglieder Monika März und Lisi Heil. Inzwischen ist die fristgerechte Kündigung ausgesprochen. „Eine Resonanz haben wir bislang noch nicht erhalten“, sagt Schriftführerin Rosi Geisreiter.

Neuer Verein Frauen-Leben: Das ist das Vorstandsteam

Nach dem Auflösungs-Beschluss haben bis auf wenige Ausnahmen mittlerweile alle bisherigen Frauenbunds-Mitglieder die Beitrittserklärung des neuen Vereins „Frauen-Leben Wackersberg“ unterschrieben, berichtet Schriftführerin Geisreiter. Auch der neue Verein wird von einem Vorstandsteam geleitet. Ihm gehören an: Monika März als Team-Ansprechpartnerin, Lisi Heil (Kassenverwaltung), Rosi Geisreiter (Schriftführerin), Barbara Camelly (Kassenprüferin), Bettina Schwaiger (kirchliche Schwerpunkte), Rosi Rammelmaier (Musik und Kirchliches) sowie Monika Wasensteiner. Anna Ehrtmann ist aus dem Vorstandsteam ausgeschieden. Sie will aber weiterhin in der Gruppe mitarbeiten.

„Vereinsleben läuft wieder“: Neuzugänge herzlich willkommen

Der Verein „Frauen-Leben“ will an die bisherige Arbeit anknüpfen und so zum einen das Kirchenjahr mitgestalten, aber auch nach der Zwangspause durch Corona wieder Bastelabende anbieten und sich um die älteren Mitbürger kümmern. So findet nun wieder an jedem ersten Donnerstag im Monat ein Seniorennachmittag statt. „Das Vereinsleben läuft wieder an“, freut sich das Vorstandsteam. Die Frauen wünschen sich, dass der Verein von jungen Mitgliedern aktiv belebt wird. Neuzugänge sind herzlich willkommen, hieß es in der Hauptversammlung.

