Neue Fenster, neuer Anstrich: Grundschule Wackersberg wird aufgemöbelt

Von: Melina Staar

Teilen

An der Grundschule in Wackersberg stehen ein paar Sanierungsarbeiten an. (Archiv) © Pröhl

An der Grundschule Wackersberg wird innen und außen einiges erneuert. Über Einzelheiten berieten die Gemeinderäte in der jüngsten Sitzung.

Wackersberg – An der Wackersberger Grundschule sind ein paar Sanierungsarbeiten notwendig. So sind beispielsweise die Fenster nicht mehr in gutem Zustand, wie Bürgermeister Jan Göhzold in der jüngsten Gemeinderatssitzung sagte. Hier soll Abhilfe geschaffen werden. Der Gemeinderat stimmte geschlossen dafür, die Fenster für 60 000 Euro auszutauschen.

Wackersberger Räte stimmen für Sanierungsarbeiten an der Grundschule

Ebenfalls keine Einwände gab es von Seiten der Räte, die Fassade neu zu streichen. Für die Malerarbeiten werden etwa 7900 Euro ausgegeben. Damit die Arbeiten vonstatten gehen können, wird ein Gerüst benötigt. Auch der Ausgabe dafür – knapp 3400 Euro – stimmte der Rat zu. Um den Unterrichtsbetrieb nicht zu stören, sollen die Maßnahmen in den Sommerferien über die Bühne gehen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Höhenverstellbare Schreibtische und neue Schränke

Nicht nur außen wird die Schule verschönert. Neue Möbel werden ebenfalls angeschafft. „Momentan ist alles zusammengewürfelt“, sagte Göhzold. Nun erhalten die Lehrkräfte sieben höhenverstellbare Schreibtische mit Rollcontainern sowie neue Schränke für die Klassenzimmer. Neue Notebooks und Dokumentenkameras wurden bereits angeschafft. Insgesamt werden für die Möbel – und die neuen Möbel im Bürgermeister-Büro, die im Preis inbegriffen sind – etwa 21 500 Euro ausgegeben.

Dachgeschoss der Schule im Sommer „eine Zumutung“ - Räte beraten über Klimaanlage

Noch nicht zu einem endgültigen Beschluss kam der Gemeinderat in Bezug auf eine Klimaanlage für das Dachgeschoss der Schule. „Im Sommer hat es dort oben brutale Temperaturen“, sagte Göhzold. An heißen Tagen stauen sich bis zu 35 Grad unter dem Dach, wo sich das Lehrerzimmer, das Büro der Schulleiterin und das Sekretariat befinden. Die Fenster zu öffnen sei keine Option, denn dann habe man scharenweise Fliegen im Raum. „Es ist eine Zumutung, dort zu arbeiten“, sagte Barbara Camelly.

Deshalb hatte sich die Gemeinde Angebote für Klimaanlagen eingeholt. Das günstige Angebot von gut 4700 Euro im Vergleich zu deutlich teureren anderen ließ die Räte aufhorchen. „Kann es sein, dass damit nur die Anlage für einen Raum gemeint ist?“, mutmaßte Klaus Braun. Göhzold versprach, dies bis zur nächsten Sitzung zu klären.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.