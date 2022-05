In Wackersberg ist finanziell alles im grünen Bereich

Von: Melina Staar

Teilen

Die Container an der Steinsäge sollen in diesem Jahr verkauft werden. Derzeit sind sie nicht belegt. In den kommenden Jahren wird der Bauhof (re. ) neu gebaut. © MK/Archiv

Wackersberg steht finanziell gut da. Das ging aus dem Haushaltsbericht hervor, den Bürgermeister und Kämmerer Jan Göhzold den Gemeinderäten in der jüngsten Sitzung vorstellte.

Wackersberg – Die Gemeinde Wackersberg muss sich über ihre Finanzen nach wie vor keine Sorgen machen. Zwar gab es in den vergangenen Jahren zahlreiche größere Investitionen. Diese konnten aber überwiegend aus den laufenden Einnahmen getätigt werden, wie dem Haushaltsbericht zu entnehmen ist, den Bürgermeister und Kämmerer Jan Göhzold in der Gemeinderatssitzung vorstellte.

Wackersberg steht finanziell nach wie vor sehr gut da

Die Rücklagen konnten auf etwa sieben Millionen Euro erhöht werden. „Wir stehen nach wie vor sehr gut da.“ Eine „schöne Entwicklung“, nannte Göhzold den Verlauf von Einkommensteuer und Schlüsselzuweisungen im Verhältnis zur Kreisumlage – „aber diese steigt genauso an“, gab er zu bedenken.

Die Großprojekte Trinkwassernetz Oberfischbach, Einheimischenmodell Waxensteinstraße, Mehrgenerationenhaus und Bau der Turnhalle sind abgeschlossen, wie Göhzold weiter ausführte.

In der Gemeinde sind in den kommenden Jahren größere Projekte geplant

In den kommenden Jahren muss sich die Gemeinde aber dennoch auf größere Investitionen einstellen. So sind für den Neubau des Bauhofs für die Jahre 2023 und 2024 etwa vier Millionen Euro vorgesehen. Auch wird sich Wackersberg darauf einstellen müssen, ein neues Gebäude für die Kinderbetreuung zu errichten. Denn beide Kindergärten sind ausgebucht. Die Planungen hierfür sind aber noch nicht konkret.

Zu den wichtigsten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes in diesem Jahr zählen die Zuwendungen für die Kindergärten (480 000 Euro), Mieten und Pachten (630 000 Euro), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2,3 Millionen Euro) sowie die Schlüsselzuweisungen (1,15 Millionen Euro).

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

1,91 Millionen Euro beträgt heuer auf der anderen Seite die Ausgabe für die Kreisumlage. Die Personalkosten schlagen im Haushalt mit knapp 1,7 Millionen Euro zu Buche.

Für den Verkauf der Asylcontainer an der Steinsäge sowie Zuschüsse für den Krippen- und Spielplatzbau kalkuliert die Gemeinde in diesem Jahr mit 241 000 Euro an Einnahmen. Der Breitband-Ausbau wird mit 276 000 Euro gefördert. Fürs Mehrgenerationenhaus in Oberfischbach kann die Gemeinde mit einem Investitionszuschuss in Höhe von 1,17 Millionen Euro rechnen.

Räte einstimmig für vorgelegten Haushaltsplan

Investiert wird in diesem Jahr in das neue Fahrzeug für die Feuerwehr Wackersberg (225 000 Euro). Außerdem werden in Oberfischbach, an der Schule und an der Kalkofenstraße Straßenbauarbeiten durchgeführt (700 000 Euro). Für den Hochwasserschutz an Bibermühle, Seestahlbach und Arzbach sind insgesamt 480 000 Euro eingeplant. Für Grundstückskäufe werden etwa eine Million Euro ausgegeben. Die Gemeinderäte waren mit dem vorgelegten Haushaltsplan für 2022 einverstanden und stimmten am Ende geschlossen dafür.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.