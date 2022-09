Aufgrund der Energiekrise: Bergbahnen prüfen Einsparmaßnahmen für den Winter

Von: Elena Royer, Gabi Werner

Bei der Brauneck-Bergbahn werden auch bereits Sparmaßnahmen diskutiert. Preissteigerung von etwa zehn bis zwölf Prozent © Tourismus Lenggries

Bei den Bergbahnen blickt man aktuell schon auf die Wintersaison. Derzeit prüfen Betreiber, wie sich in der kalten Jahreszeit Energie einsparen lässt.

Wackersberg/Lenggries/Kochel am See – Während die meisten Menschen noch den Sommer genießen, blicken die Betreiber von Seilbahnen schon auf den nahenden Winter. Aufgrund der drohenden Energiekrise laufen aktuell schon Planungen für die kalte Jahreszeit. Wie der Verband Deutscher Seilbahnen (VDS) mitteilt, beschäftigen sich die Unternehmen mit Einsparungspotenzialen bei der Energie. Auch in der Region denken die Seilbahnbetreiber schon an die kommende Wintersaison.

Energiesparen im Winter „Gebot der Stunde“

„Es ist das Gebot der Stunde, überall zu schauen: Wo lässt sich Energie einsparen“, sagt Jörg Findeisen, Betriebsleiter der Herzogstandbahn. Findeisen ist Mitglied im Arbeitskreis Wirtschaft und im Arbeitskreis Betriebsleiter des VDS. „Dort haben wir schon viel diskutiert und Möglichkeiten abgecheckt, wie sich Energie einsparen lässt“, sagt er. Mit Blick auf die Herzogstandbahn meint der Betriebsleiter: „Da sind wir schon von Haus aus gut aufgestellt.“ So wurde beispielsweise schon die Beleuchtung auf LED umgestellt. Zudem könne man, wie auch der VDS in einer Mitteilung schreibt, die Raumtemperatur senken sowie die Fahrgeschwindigkeit reduzieren. „Das ist zwar im Einzelnen nicht wahnsinnig viel, aber in der Masse schon“, sagt Findeisen.

Ticketpreise bei Herzogstand- und Blombergbahn werden angepasst

Durch die Krise werden wohl auch die Ticketpreise steigen. Wie viel mehr Wintersportler dann ausgeben müssen, steht bislang aber noch in den Sternen. „Das Thema wird in der nächsten Gesellschafterversammlung auf den Tisch kommen“, sagt Findeisen. Die Erhöhung obliege ihm zufolge der Versammlung. „Inwieweit die Preiserhöhung durchgesetzt wird, wird man sehen.“ Fest steht aber: „Wir sind die preiswerteste Großkabinenbahn in Bayern. Anpassungen müssen vorgenommen werden.“

Auch bei der Blombergbahn werden die Fahrpreise leicht steigen. Geschäftsführer Hannes Zintel beruhigt aber gleichzeitig: „Es wird keine außergewöhnlichen Tariferhöhungen geben.“ Inwiefern die Preise steigen, werde aber erst im Herbst feststehen. „Wir wollen auf einem geringen Niveau bleiben“, so Zintel. „Der Otto-Normal-Verbraucher muss sich die Fahrt noch leisten können.“ Die Preiserhöhung ergebe sich auch nicht in erster Linie wegen der hohen Energiepreise, so Zintel. Vielmehr wolle man das Personal entsprechend entlohnen.

Am Blomberg wird weit weniger Energie als in großen Skigebieten verbraucht

„Wir haben nicht so sehr das Problem mit einem hohen Energieverbrauch, wie andere Skigebiete“, sagt der Geschäftsführer mit Hinblick auf den ohnehin schon langsam fahrenden Zweier-Sessellift am Blomberg. Zudem sei die Beschneiung am Blomberg „winzig klein“. „Wir haben nur eine drei bis vier Meter breite Winterrodelbahn, und keine hundert Meter breite Skipiste“, sagt Zintel. „Und wir brauchen auch nicht viele Pistenraupen.“ Insgesamt benötige man am Blomberg nur etwa ein Zehntel der Energie einer modernen Anlage. „Das ist nicht ganz so tragisch, aber natürlich auch nicht gut“, sagt Zintel. Kompensieren lautet deshalb die Devise am Blomberg. „Wir wollen kommendes Jahr eine Fotovoltaikanlage bauen“, erklärt Zintel. „Damit würden wir den Blomberg völlig grün betreiben.“ Insgesamt sieht sich Zintel für den kommenden Winter gut aufgestellt, räumt aber ein: „Keiner weiß genau, was kommt.“

Zudem ärgert ihn, wie auf die Wintersport-Branche geschaut wird: „Saunen, Eisstadien, große Hotels, Schwimmbäder oder ein Flug nach Mallorca brauchen beispielweise auch viel Energie“, sagt Zintel. „Ich glaube, wir haben ganz andere Stromfresser.“

Bergbahnen hinsichtlich Energieeffizienz schon gut aufgestellt

Der Geschäftsführer der Brauneck-Bergbahn, Peter Lorenz, ist gleichzeitig auch stellvertretender Vorstand des VDS. In dieser Position erklärte er kürzlich in einer Pressemitteilung des VDS, dass die Seilbahnen hinsichtlich einer effizienten Energienutzung schon jetzt gut aufgestellt seien. Doch auch er sieht an manchen Stellen noch Einsparpotenzial: Neben dem Abschalten der Sitzheizungen in den Sesseln und der Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit könnte man noch Hand anlegen bei der Beleuchtung in den Liftstationen – etwa durch den Einbau von Bewegungsmeldern. „Kleinvieh macht auch Mist“, meint Lorenz. Immerhin sei es im ureigensten Interesse der Bergbahnen, den Energieverbrauch so weit wie möglich nach unten zu schrauben. „Wir müssen ja schauen, dass wir wirtschaftlich arbeiten.“

Wintersportler müssen mit Preissteigerung von zehn bis zwölf Prozent rechnen

Dass die steigenden Kosten teilweise auf die Wintersportler umgelegt werden müssen, daran lässt auch Lorenz keinen Zweifel. Er spricht von einer Preissteigerung in Höhe von etwa zehn bis zwölf Prozent. Eine definitive Entscheidung dazu werde es aber erst „kurz vor Schluss“ geben, kündigt er an. Vermutlich im Oktober werden die Wintersportler Genaueres wissen. Schon länger seien die Liftbetreiber um eine Optimierung der Beschneiung bemüht, sagt Lorenz. Ein kompletter Verzicht auf die Schneekanonen ist aber auch für ihn keine Option: „Unser Produkt ist der Schnee, ohne den haben wir kein Angebot.“

