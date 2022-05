Auseinandersetzung unter Kollegen: 24-Jähriger verhaftet - Beide waren betrunken

Von: Elena Royer

Ein 25-Jähriger wurde von seinem Arbeitskollegen in der Nacht auf Sonntag verletzt. © Friso Gentsch

In der Nacht zu Sonntag verständigte ein Wackersberger die Polizei, weil er Hilferufe hörte. Die Beamten trafen daraufhin einen Mann an, der am Kopf und im Gesicht blutete.

Wackersberg – In der Nacht auf Sonntag hörte ein Wackersberger gegen 1.15 Uhr einen Mann um Hilfe rufen und verständigte daraufhin die Tölzer Polizei.

Die Einsatzkräfte trafen einen verletzten Mann an

An einem Anwesen in der Gemeinde trafen die Einsatzkräfte auf einen Mann, der am Kopf und im Gesicht blutete. Es stellte sich heraus, dass sich ein 25-Jähriger und dessen 24-jähriger Arbeitskollege derzeit gemeinsam in einer Wohnung in Wackersberg aufhalten.

Sein Mitbewohner verletzte den schlafenden 25-Jährigen mit einem Messer

Laut Pressebericht kam der 24-Jährige nach bisherigem Ermittlungsstand im Lauf der Nacht nach Hause, schlug auf den schlafenden 25-Jährigen ein und verletzte ihn mit einem Messer.

Beide Männer waren stark betrunken

Der Verletzte wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Der 24-Jährige wird nun dem Haftrichter vorgeführt, berichten die Beamten der Tölzer Polizei. Alkohol spielte bei den Vorkommnissen eine große Rolle: Beide Männer waren zum Tatzeitpunkt stark betrunken. Sie hatten einen Alkoholwert von rund 1,2 Promille, ist dem Pressebericht zu entnehmen.

