Freundschaftsbaum soll Früchte tragen: 20 Jahre Partnerschaft Wackersberg – Yffiniac - Jubiläumsfest im August

Von: Alois Ostler

Baumübergabe im Rathaus von Yffiniac (v. li.) Johanna, Christoph und Sigrid Laschka mit Bürgermeister Denis Hamayon sowie Julia Fux, Wolfgang Fux, Anaig Fux-Coupe und Theresa Matt. © Privat

20 Jahre Partnerschaft Wackersberg - Yffiniac. Zu diesem Anlass überreichte der Bayerisch-Bretonische Freundeskreis einen besonders geschmückten Baum. Im Sommer soll es ein Fest geben.

Wackersberg/Yffiniac – Diese Freundschaft zwischen zwei Gemeinden gibt es nicht nur auf dem Papier. Die seit 20 Jahren bestehende deutsch-französische Partnerschaft zwischen Wackersberg und Yffiniac in der Bretagne soll weiter Früchte tragen – und das im wahrsten Sinn des Wortes. Vor wenigen Tagen wurde in der Partnergemeinde an der Atlantikküste ein Birnbaum überreicht. „Wir hoffen, schon bald die ersten Birnen zu ernten“, sagte Christoph Laschka.

Freundschaftsbaum soll Früchte tragen: Vor 20 Jahren wurde die Partnerschaft Wackersberg - Yffiniac geschlossen

Der Vorsitzende des Bayerisch-Bretonischen Freundeskreises hatte den Baum zusammen mit einer privaten Delegation nach Yffiniac gebracht und dem neuen Bürgermeister Denis Hamayon übergeben. Er will dafür einen würdigen Platz finden, damit der Baum im August offiziell „eingeweiht“ werden kann. Das versicherte er beim Empfang im Rathaus im Kreis von Gemeinderäten und Mitgliedern des dortigen Partnerschaftskomitees. Eine Reisegruppe der Wackersberger „Bretonenfreunde“ ist vom 12. bis 16. August zu Gast in der Bretagne, um an die vor 20 Jahren offiziell geschlossene Partnerschaft zu erinnern.

Besonderer Baumschmuck aus Bayern

Die ersten „Früchte“ in Form von gläsernen Emblemen hat Laschka bereits an den kleinen Baum hängen lassen – „falls es heuer mit der Ernte noch nichts werden sollte“. Vor 20 Jahren wurde schon einmal ein Baum in Yffiniac gepflanzt. „Er ist beständig gewachsen und steht inzwischen als Riese am Schulkomplex“, berichtet Laschka.

Anhänger aus Bayern für den neuen Freundschaftsbaum: Die Kugeln mit bayerischen Motiven sind aus dünnem Glas wie Christbaumschmuck. © privat

Wackersberges Bürgermeister reist erstmals zum Jubiläumsfest nach Yffiniac

Davon will sich im August auch der neue Wackersberger Bürgermeister Jan Göhzold überzeugen, wenn er mit den „Bretonenfreunden“ das erste Mal nach Yffiniac reist. In einer Grußbotschaft machte er deutlich, dass er sich schon sehr auf die Begegnungen in der Partnergemeinde freut, von der er schon viel Gutes gehört habe. Die junge Julia Fux verlas Göhzolds ins Französische übersetzte Botschaft. Ihre Eltern sind im Wackersberger Partnerschaftsverein als Jugendleiterin beziehungsweise Schatzmeister aktiv. Der private Besuch der Wackersberger Delegation war mit einigen Vorgesprächen für das Jubiläumsfest im Sommer verbunden.

Nach dem Austausch der Gastgeschenke ging es zum Grillabend in einem ehemaligen Bauernhof, den die Gemeinde Yffiniac zu einem Veranstaltungszentrum umbauen ließ. Laschka berichtet abschließend: „Dort klang der Tag mit vielen guten Gesprächen und dem Wiedersehen alter Bekannter aus.“

