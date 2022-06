Barbara Bauer folgt auf Ursula Fiechtner: Wechsel im Wackersberger Rat

Von: Melina Staar

Neu vereidigt wurde Barbara Bauer (stehend links) in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Bürgermeister Jan Göhzold (re.) freut sich auf die Zusammenarbeit. © Mel

Nach acht Jahren legt Ursula Fiechtner ihr Mandat als Gemeinderätin nieder. Ihre Nachfolgerin wurde in der Gemeinderatssitzung vereidigt.

Wackersberg – Einen Wechsel gab es nun im Wackersberger Gemeinderat. Ursula Fiechtner legte in der jüngsten Sitzung ihr Mandat offiziell nieder, aus persönlichen Gründen. Es sei für sie selbst „überraschend gekommen“, sagte Fiechtner. So sei sie unerwartet in die Vorstandschaft des neuen Landschaftspflegeverbands gekommen –eigentlich hätte es einen anderen Kandidaten gegeben, der aber zurückgezogen habe. „Und daher musste ich jetzt Konsequenzen ziehen.“

Ursula Fiechtner war acht Jahre lang im Wackersberger Gemeinderat

Sie habe aus ihren acht Jahren im Rat sehr viel mitgenommen und viel Neues kennengelernt. Die Kreisbäuerin ist weiterhin in vielen Ämtern vertreten. So bleibt sie im Kreistag und dem Seniorenbeirat. „Ein großes Thema für mich in Zukunft wird die Pflege im ländlichen Raum sein“, kündigte sie an. Bürgermeister Jan Göhzold bedankte sich für die Zusammenarbeit und meinte: „Wir werden ja trotzdem öfter miteinander zu tun haben“.

Neue Senioren- und Behindertenbeauftragte: Maria Wolf

Fiechtners Nachfolgerin der Wählergemeinschaft Oberfischbach ist Barbara Bauer. Sie wurde im Anschluss in der Sitzung vereidigt. Bauer komme, so Göhzold, „aus dem pädagogischen Bereich“, was gerade in der Zukunft sehr wichtig sein werde. Sie wird Fiechtners Platz im Hauptausschuss übernehmen. Neue Senioren- und Behindertenbeauftragte wird Dritte Bürgermeisterin Maria Wolf. Einstimmig votierten die Räte für die Änderung der Geschäftsordnung.

