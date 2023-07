Unwetter in Oberbayern: Radfahrer prallt gegen umgestürzten Baum

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Nach dem Unwetter am Freitagabend hatte die Oberfischbacher Feuerwehr mehrere Einsätze wegen umgestürzter Bäume. © Feuerwehr Oberfischbach

Mehrere Einsätze wegen umgestürzter Bäume hatte die Oberfischbacher Feuerwehr nach dem Gewitter am Freitagabend. Einer der Bäume wurde einem Radler zum Verhängnis.

Oberfischbach – Das heftige Gewitter am Freitagabend bescherte der Oberfischbacher Feuerwehr ab etwa 20.30 Uhr einige Einsätze. Dabei mussten umgestürzte Bäume und Äste beseitigt werden, die Straßen blockierte. In einem Fall wurde ein Fahrradfahrer schwer verletzt.

Gewitter: Wackersberger fährt mit seinem Fahrrad ungebremst gegen umgestürzten Baum

Dem 44-jährigen Wackersberger wurde ein umgefallener Baum zum Verhängnis, der auf den Alten Saumweg gefallen war. Nach Angaben der Polizei übersah der Mann das Hindernis und fuhr mit seinem Radl ungebremst dagegen. Da der Wackersberger keinen Schutzhelm trug, verletzte er sich beim darauffolgenden Sturz schwer am Kopf. Der 44-Jährige kam zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Der Baum wurde anschließend durch die Feuerwehr Oberfischbach beseitigt.

Hindernisse zu beseitigen gab es für die ehrenamtlichen Retter zudem auf der Töl7 an der Abzweigung nach Fiecht, auf der Staatsstraße 2064, und in den Ortsteilen Kiefersau, Straß und Schwaig.

Tölzer Feuerwehr rückt nach Erkundungsfahrt wieder ab

Auch die Tölzer Feuerwehr hatte einen Unwettereinsatz. Gemeldet worden war am Samstagvormittag ein umgestürzter Baum. Da der aber auf Privatgrund lag, war kein Eingreifen erforderlich. Die Kräfte rückten nach der Erkundung wieder ab. Bereits am vergangenen Mittwoch rückten die Tölzer Floriansjünger nach dem Gewittersturm in die Tölzer Marktstraße aus. Dort mussten an drei Baugruben die Absperrgitter gesichert werden. Drei Einsatzkräfte war eine halbe Stunde vor Ort.

Erst in der Vorwoche hatte ein Unwetter mit Hagel in Lenggries und Sachsenkam die Einsatzkräfte in Atem gehalten.

