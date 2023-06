Besonders gastfreundlich: „Goldener Gockel“ für Wiesbauerhof in Arzbach

Von: Felicitas Bogner

Freuen sich über die Auszeichnung und das Lob ihrer Gäste: Ursula und Georg Probst vor dem Eingang der Ferienwohnungen auf ihrem Hof in Arzbach. © MK

Der Wiesbauerhof in Arzbach gehört zu den 20 gastfreundlichsten Ferienhöfen in Bayern. Er wurde jetzt bei einem Festakt durch Landwirtschaftsminnisterin Michaela Kaniber mit dem „Goldenen Gockel 2023“ ausgezeichnet.

Arzbach – Urlaub auf dem Bauernhof ist vor allem bei Familien sehr beliebt. Im Tölzer Land gibt es dafür einige Adressen. Eine davon ist der Wiesbauerhof in Arzbach. Unter anderem für seine Gastfreundlichkeit wurde der Betrieb jetzt mit dem „Goldenen Gockel 2023“ ausgezeichnet.

Gästebewertungen im Internet sind Grundlage für die Auszeichnung

„Damit haben wir ja überhaupt nicht gerechnet“, sagt Ursula Probst und schüttelt immer noch ungläubig den Kopf. Sie sitzt auf der Hausbank ihres Milch- und Jungviehbetriebs in Arzbach kurz vor dem Wanderparkplatz im Längental. Auf dem Tisch liegen die Urkunde und das Schild „Goldener Gockel 2023“. „Da müssen wir noch ein gutes Platzerl zum Aufhängen finden, am besten wahrscheinlich an der Tür zu den Ferienwohnungen“, überlegt Probst und streicht über das Blechschild.

Dass sie die beliebte Auszeichnung erhalten haben, liegt an den guten Bewertungen der Urlauber. „Wer den ,Goldenen Gockel‘ als gastfreundlichster Betrieb erhält, bestimmt die wichtigste Jury: die Gäste“, erklärt der Verein „Blauer Gockel – Bauernhof- und Landurlaub“, der das Gütesiegel seit acht Jahren verleiht. Ein Jahr lang werden dazu die Gästebewertungen der Höfe im Internet gesammelt und ausgewertet. Die wichtigsten Kriterien sind dabei Service, Freundlichkeit und Atmosphäre. Insgesamt 20 Betriebe haben die Auszeichnung in diesem Jahr erhalten. „Die meisten Höfe waren aus dem Allgäu und der Chiemseegegend“, sagt Probst.

Ferienwohnungen waren im Prinzip eine Auflage des Landratsamts

Ferienwohnungen auf ihrem Isarwinkler Bauernhof zu vermieten, das hatte die Familie nie vor. „Es wurde uns eher vom Landratsamt auferlegt“, meint die Bäuerin lachend. 2013 riss die Familie ein Bestandsgebäude auf ihrem Hof ab, um neu zu bauen. „Das Haus wurde 1933 relativ schlecht gebaut, und renovieren hätte sich nicht gelohnt“, erklärt sie. „Eigentlich hatten wir vor, in dem Gebäude ein oder zwei Wohnungen fest zu vermieten.“ Dies wäre allerdings im Außenbereich so nicht zulässig gewesen.

„Deshalb haben wir Ferienwohnungen daraus gemacht, das war unsere einzige Möglichkeit, den Platz sinnvoll zu nutzen“, sagt sie und zuckt mit den Schultern. „Nun ist das eben unser kleines zweites Standbein.“

Viele Stammgäste kommen gerne auf den Wiesbauerhof

Seit 2015 gibt es zwei je 50 Quadratmeter große Ferienwohnungen in dem neuen, mit hellem Holz verkleideten Bauernhaus. Und das kommt an: „Wir haben viele Stammgäste und sind vor allem in den Ferienzeiten teils bis zu neun Monate im Voraus ausgebucht“, berichtet Probst. Vor allem bei Familien, aber auch Paaren sei ihr Hof beliebt. „Viele schauen auch gerne in den Stall rein, erst recht, wenn Kinder dabei sind“, berichtet Probst. Manche Urlaubsgäste würden sogar freiwillig mit anpacken und beispielsweise beim Füttern helfen. „Das Interesse an der Landwirtschaft und den Tieren ist auf alle Fälle da“, stellt die Familie fest.

Der Großteil der Urlaubsgäste kommt aus Bayern

Wenig Arbeit sei die Vermietung der Ferienwohnungen allerdings nicht. „Ich wasche die Wäsche selber, und bei An- und Abreise hat man schon gut was zu tun“, berichtet die Landwirtin. Etwas leichter sei es, seit sie keine Buchungen mehr für unter vier Übernachtungen annehme. „Am Anfang haben wir schon ab zwei Nächten Gäste aufgenommen, aber das war für uns auf Dauer dann wirklich zu viel.“ Der Großteil der Urlaubsgäste sei aus Bayern. „Viele kommen aus Franken, Schwaben oder auch München.“ Aber auch Familien von weiter her beherbergen die Arzbacher immer mal wieder. „Wir hatten auch schon oft Gäste aus Norddeutschland.“

Auszeichnung ist schöne Bestätigung der täglichen Arbeit

Den „Goldenen Gockel“ sieht Familie Probst als „Bestätigung“ ihrer täglichen Arbeit. „Es ist schön, dass das Authentische bei uns wohl gut ankommt“, meint Ursula Probst. Die Verleihung der Urkunde auf dem Biohof Rechenmacher in Uffing am Staffelsee Ende Mai war ein Highlight für sie. „Das erlebt man ja nicht alle Tage.“ Besonders gefallen habe ihr die Festrede von Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber. „Man merkt, dass sie absolut hinter der Landwirtschaft hier steht, und das ist wirklich wichtig für uns.“

