Blomberg: Toilette an der Bergstation erfordert Veränderung des Geländes

An den Geräteschuppen (li.) unterhalb der Umlenkstation der Bergstation soll am Blomberg eine Toilette angebaut werden. Das war nun Thema im Gemeinderat. © Hans Demmel

Neben der Blomberg-Bergstation soll an eine bestehende Garage ein WC angebaut werden. Der Wackersberger Gemeinderat stimmte dafür einer Abweichung von der Ortsgestaltungssatzung zu.

Wackersberg - In der jüngsten Sitzung diskutierten die Gemeidneräte über das Vorhaben ein WC an der Blomberg-Bergstation zu erbauen. Für den Bau erforderlich ist eine Veränderung des natürlichen Geländes. Außerdem soll das Vordach von den maximal zulässigen 1,50 Metern einseitig auf 2,50 Meter verlängert werden, um so auch als besserer Schutz für Wanderer zu dienen. Die Erweiterung ist in Holzbauweise geplant.

WC am Blomberg: Veränderung des natürlichen Geländes erforderlich

Gemeinderätin Barbara Camelly gefiel die Aufteilung der Innengestaltung nicht. Sie plädierte für einen Hinweis an den Antragsteller, statt dreier Damentoiletten eine Behindertentoilette einzubauen. Camelly: „Alles andere ist meiner Meinung nach nicht mehr zeitgemäß.“ Der Vorschlag wurde angenommen. „Obwohl sich das Vorhaben im bauplanungsrechtlichen Außenbereich befindet, ist es aufgrund seiner besonderen Zweckbestimmung sicherlich genehmigungsfähig“, sagte Bürgermeister Jan Göhzold.

