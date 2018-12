Blomberg: Uneinsichtige Wanderer ignorieren Wegsperrung

Bauarbeiten im steilen Gelände

von Veronika Ahn-Tauchnitz schließen

In schwierigem und sehr steilem Gelände laufen seit rund zwei Wochen Bauarbeiten am Blomberg. Die Bauarbeiter kämpfen aber nicht nur mit den Herausforderungen am Berg, sondern auch mit uneinsichtigen Wanderern, die sich in Lebensgefahr begeben.