Blombergbahn: Arbeit mit Aussicht

Höhenangst sollte man bei diesem Job nicht haben – dafür wird man mit einer herrlichen Aussicht belohnt. An der Blombergbahn laufen die Vorarbeiten für die Revision.

An der Blombergbahn wird derzit alles vorbereitet für die zweimal im Jahr stattfindende Revision. Dabei wird der Doppelsessellift auf Herz und Nieren geprüft. Für die Vorarbeiten „nutzen wir nach Möglichkeit die die Morgen- oder Abendstunden“, erklärt Blombergbahn-Betriebsleiter Hannes Zintel.

Höhenangst sollte man dabei nicht haben. Denn Mitarbeiter wie Manuel Kaufmann und Christoph Strobl klettern dabei auf die Stützen, um die Rollen, deren Lager und Gummieinlagen zu inspizieren und bei Bedarf auszutauschen. Insgesamt müssen 300 Rollen auf 26 Stützen unter die Lupe genommen werden.

Noch bis zum Ende der Herbstferien ist die Blombergbahn täglich von 9 bis 17 Uhr in Betrieb. Danach ist wegen der Revision nur an den Wochenenden bei gutem Wetter geöffnet, bevor am 23. Dezember die Wintersaison startet.