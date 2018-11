Im letzten Moment konnte ein bislang unbekannter BMW-Fahrer wieder einscheren. Ansonsten wäre es am Freitag auf der Töl 7 zu einem Frontalzusammenstoß gekommen.

Wackersberg - Das hätte schlimm ausgehen können: Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Freitag bei einem waghalsigen Überholmanöver sich und andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht, alle Beteiligten kamen aber mit dem Schrecken davon.

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 16.50 Uhr auf der Kreisstraße Töl 7 kurz nach der Abfahrt Rothenrain. Dort war ein Opel-Fahrer (29) aus Bad Tölz in Richtung Königsdorf unterwegs, als er in einer scharfen Kurve und trotz Gegenverkehrs von einem bislang unbekannten BMW-Fahrer überholt wurde. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos musste stark abbremsen und in das Bankett nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der BMW-Fahrer schaffte es laut Polizei gerade noch, wieder in seine Fahrspur einzuscheren.

Er fuhr einfach weiter, die anderen Beteiligten notierten sich jedoch sein Kennzeichen, sodass er ohne Probleme zu ermitteln sein dürfte. Dennoch bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Insbesondere der Fahrer des entgegenkommenden Pkw sollte unter Telefon 0 80 41/ 76 10 60 Kontakt mit den Beamten aufnehmen.

