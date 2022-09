Brandstiftung in Wackersberg: 200 Bienen verbrannt - schwere Auswirkungen auf Rest des Volks

Ein ganzer Bienenstock wurde in Wackersberg durch Brandstiftung vernichtet. (Symbolfoto)

Polizeibericht

Von Andreas Steppan schließen

Der Fall firmiert offiziell unter Sachbeschädigung, ist aber auch ein Naturfrevel: Brandstifter haben in Wackersberg ein Bienenvolk ums Leben gebracht.

Wackersberg - Unbekannte Brandstifter haben im Gemeindebereich Wackersberg ein ganzes Bienenvolk ausgelöscht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, muss sich die Tat bereits im Zeitraum zwischen 10. und 13. August ereignet haben.

200 Bienen verbrannt, Rest des Volkes eingegangen

Die Täter entzündeten an der Quellenstraße bei Sauersberg ein Feuer direkt vor der Einflugöffnung des Bienenhauses einer 56-jährigen Wackersbergerin. Durch die Hitzeentwicklung verbrannten laut Polizei 200 Bienen sofort. Auch der Rest des Bienenvolkes war dadurch so geschwächt, dass es das Ereignis nicht überlebt hat und in der Folgezeit einging.

Die rein materielle Schadenshöhe beläuft sich auf circa 180 Euro. Wer im genannten Zeitraum Beobachtungen in Tatortnähe gemacht beziehungsweise Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 08041/761060 zu melden.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.