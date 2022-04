Bretonenfreunde Wackersberg planen Fahrt nach Yffiniac

Von: Alois Ostler

Die „Bretonenfreunde“-Vorstandschaft: (v. li.) Vorsitzender Christoph Laschka, Stellvertreter Alois Ostler, Schatzmeister Wolfgang Fux, Kassenprüfer Franz Kinshofer und Wahlleiter Bürgermeister Jan Göhzold sowie (vo., v. li.) Schriftführerin Maria Wolf, Jugendleiterin Anaig Fux-Coupé und Kassier Johanna Laschka. © Hoch

Frühlingserwachen bei den „Bretonenfreunden“: Der Bayerisch-Bretonische Freundeskreis (BBF) Wackersberg-Yffiniac will sich nach coronabedingter Zwangspause endlich wieder mit den Freunden an der Atlantikküste treffen.

Arzbach - In der Hauptversammlung des Partnerschaftsvereins ging es bereits um die Vorbereitungen für ein Wiedersehen im kommenden Sommer. Die Bürgerfahrt nach Yffiniac soll vom 12. bis 16. August stattfinden, berichtete BBF-Vorsitzender Christoph Laschka bei der Zusammenkunft im „Kramerwirt“. „Die Details werden sich in den nächsten vier Wochen konkretisieren“, kündigte er an. Ein Teil der Reise soll wie beim letzten Austausch mit dem Flugzeug erfolgen. 30 Mitglieder meldeten bereits in der Hauptversammlung ihre Teilnahme an.

Der gegenseitige Jugendaustausch dagegen „kann leider auch heuer nicht stattfinden“, sagte Laschka. Der Verein habe die üblicherweise an Pfingsten durchgeführte Fahrt nach Yffiniac das dritte Mal in Folge abgesagt. Auch der Gegenbesuch Anfang Juli sei gestrichen. „Das Risiko ist derzeit nicht kalkulierbar“, so Laschka. Entsprechend der noch gültigen Vorschriften müssten die Mädchen und Buben während der insgesamt 25-stündigen Busfahrt ständig eine Maske tragen. Und bei der Übernachtung in einer Jugendherberge in Paris müsse für jeden ein 2G-Nachweis vorliegen. Laschka will aber mit seiner und der Familie von Jugendleiterin Anaig Fux-Coupé an Pfingsten der Partnergemeinde eventuell einen kleinen privaten Besuch abstatten. „Das haben wir bereits vergangenes Jahr gemacht“, berichtete er im Jahresrückblick. Ob beim offiziellen Empfang im Rathaus oder beim Treffen mit Mitgliedern des dortigen Partnerschaftskomitees: „Alle Gastgeber waren beim Wiedersehen sehr berührt.“

„Eine Freundschaft, die über 1356 Kilometer Entfernung gepflegt wird, ist halt schon etwas Besonderes“, sagte der Wackersberger Bürgermeister Jan Göhzold. Gerade in diesen Zeiten sei es wichtig, den europäischen Gedanken hochzuhalten. Er freue sich auf die Begegnungen mit den Menschen in der Partnergemeinde, versicherte der Rathauschef. Auch seine Vorgänger Alois Bauer und Georg Kellner trugen sich in der Versammlung bereits in die Reiseliste ein.

„Eine ganz besondere Freundschaft“

Die „Bretonenfreunde“ zählen zurzeit 100 Mitglieder. Die Finanzlage ist dank einer großzügigen Spende gesichert, berichtete Schatzmeister Wolfgang Fux. Seine Arbeit verdiene großes Lob, attestierte Kassenprüfer Franz Kinshofer. Dessen Bedenken bezüglich der Durchführbarkeit der Bürgerfahrt zerstreute „Vereinsarzt“ Dr. Rainer Jurda. Ein „gewisses Maß an Unsicherheit“ bleibe auch nach dem weitgehenden Ende vieler Corona-Beschränkungen. Die Teilnahme aber sei jedem selbst überlassen.

Bei der Neuwahl wurde die bisherige Vorstandschaft einstimmig bestätigt. Sie setzt sich zusammen aus dem Vorsitzenden Christoph Laschka, Stellvertreter Alois Ostler, Schriftführerin Maria Wolf, Schatzmeister Wolfgang Fux und Kassier Johanna Laschka. Als Kassenprüfer sind weiter Franz Kinshofer und Hannes Schönhaber tätig. Vor der Versammlung hatte der Verein bei einem Gottesdienst der verstorbenen Mitglieder und Förderer gedacht. Die Messe wurde vom Fischbacher Kirchenchor musikalisch mitgestaltet.

