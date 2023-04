Brücke statt Überfahrt: Anwohner setzen sich am Arzbach durch

Wasswewirtschaftsamt baut Konstruktion zurück

Anwohner äußern Sorgen zu Hochwasserschutzmaßnahmen am Arzbach. Die Bededenken, dass das Provisorium zu wenig Wasser im Hochwasserfall durchlassen würde, waren groß. Das Wasserwirtschaftsamt reagiert.

Arzbach – Seit einigen Wochen sind die Arbeiten zur Verbesserung des Hochwasserschutzes am Arzbach in vollem Gang. Wie berichtet, soll eine Mauer zwischen dem Freibad und der Staatsstraßenbrücke errichtet werden. Um die Arbeiten durchführen zu können, muss eine Zeit lang die Durchfahrt von der Staatsstraße in die Alpenbadstraße gesperrt werden. Eine Umleitung erfolgt dann mittels eines Provisoriums über den Wildbach. Der erste Anlauf, diese Umleitung einzurichten, scheiterte nun allerdings.

Wasswewirtschaftssamt geht auf Sorgen der Anwohner ein und baut Provisorium zurück

Anwohner äußerten große Bedenken gegenüber dem Wasserwirtschaftsamt. Der Hintergrund: Vergangene Woche wurde eine Behelfsüberfahrt auf fünf Stahlrohren errichtet. Und nicht, wie viele Anwohner dachten, eine Brücke auf Stahlträgern. Die Befürchtung, dass diese Konstruktion im Falle eines Hochwassers während der Bauphase verheerende Schäden anrichten könnte, bewegte die Anwohner zum Protest. Denn durch die verlegten Rohre könnte deutlich weniger Wasser fließen, als es im Falle eines Hochwasser-Ereignisses nötig wäre.

+ Eine Woche später ist die Konstruktion rückgebaut. Das WWA ging auf die Sorgen der Anwohner ein. © ao

Anwohner schreiben Beschwerdebrief an Wassewirtschaftsamt und sprechen mit Verantwortlichen

Am Mittwoch suchten Betroffene aus Arzbach daher das Gespräch mit den Verantwortlichen des Wasserwirtschaftsamts in Weilheim (WWA) und schilderten ihre Bedenken überdies in einem Schreiben an das WWA, das Landratsamt sowie die Bürgermeister von Wackersberg und Lenggries. „Wir haben an der Baustelle glücklicherweise mit Frau Marten vom Wasserwirtschaftsamt sprechen können, und sie zeigte sich aufgeschlossen und hörte sich unsere Sorgen an“, sagt eine der Beschwerdeführerinnen auf Nachfrage unserer Zeitung.

Angst vor Hochwasserereignis groß: „Damit wären auch Menschenleben in Gefahr“

In dem Brief an die Behörden schrieb sie: „Mit großem Schrecken haben wir den Baubeginn der Behelfsbrücke verfolgt. Hierfür wurden nur vier größere und ein kleines Stahlrohr verlegt. Die von uns geschätzte Durchflussmenge beträgt nur etwa ein Drittel des gesamten Bachbetts. Wir sind bisher davon ausgegangen, dass eine Brücke auf Trägern gebaut wird.“ In Erinnerung an die Überschwemmungen in Arzbach heißt es in dem Brief weiter: „Sollte heuer während der Baumaßnahme ein stärkeres Hochwasser auftreten, können das die Rohre niemals schlucken, und wir werden erneut überflutet. Damit wären auch Menschenleben in Gefahr.“

Mauer bei Tennisplätzen schon erbaut

Generell verstehen viele Anwohner nicht, dass der Bach als so gefährlich eingestuft wird, dass eine derart große Baumaßnahme notwendig ist, „aber während der Bauzeit der Durchfluss so massiv eingeschränkt wird“, heißt es. Die Anwohner der Alpenbadstraße sind mit ihrer Beschwerde nicht auf taube Ohren gestoßen. Laut der Anwohnerin habe das Wasserwirtschaftsamt sofort reagiert und bereits einen Tag nach dem Gespräch und dem Versenden des Schreibens die Konstruktion der Behelfsüberfahrt zurückbauen lassen. „Als ich gefragt habe, wer im Zweifel einer Hochwasserkatastrophe die Verantwortung für das trägt, sind schnell alle Kinnladen runtergeklappt“, berichtet eine der Verfasserinnen des Briefs.

+ Oberhalb des Freibads ist bereits eine Betonmauer zum Hochwasserschutz der Tennisplätze erbaut. © ao

Auf Anfrage unserer Zeitung beim WWA sagt die für den Landkreis zuständige Abteilungsleiterin Dora Schulze: „Die Rohrkonstruktion ist auf 20 Kubikmeter Wasser ausgelegt, das ist schon recht viel.“ Sie gibt zu bedenken: „Es ist nicht möglich, etwas in ein Gewässer zu bauen, ohne den Abflussquerschnitt während der Bauphase einzuengen.“ Die Konstruktion sei ihrer Auffassung nach ausreichend bemessen gewesen. Aber: „Einem Extremereignis hätte das wohl nicht standgehalten.“

Arbeiten werden bis in den Spätherbst dauern

Da die Arbeiten bis in den Spätherbst dauern werden und man witterungsbedingt nicht darum herum komme, während der Hochwasserzeit zu bauen, ist das Wasserwirtschaftsamt nun laut der Abteilungsleiterin auf die Anwohner eingegangen. Man habe gemerkt, dass die Leute unsicher geworden seien, sagt Schulze. „Von uns will niemand, dass die Menschen während der langen Bauphase aus Angst überschwemmt zu werden, kein Auge mehr zu bekommen.“

Nun, so Schulze, sei man gerade dabei, eine neue Konstruktion zu planen. „Wie diese genau aussehen wird, können wir jetzt noch nicht sagen. Wir sind mitten in der Entwicklung.“ Anschließend werde die Brücke auch bald errichtet. Oberhalb des Alpenschwimmbads ist bereits eine Betonmauer zum Hochwasserschutz der Tennisplätze gebaut worden. Zu einer kleinen Verzögerung beim Ablauf der Bauarbeiten könne es durch die Umplanung kommen. Aber: „Das wird nicht dramatisch sein. Wir werden sicherlich in diesem Jahr die Maßnahme abgeschlossen haben“, versichert Schulze.

