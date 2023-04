Das lange Warten auf den Rettungsdienst: Kritische Töne bei Oberfischbacher Feuerwehr

Dank und Anerkennung: Kreisbrandinspektor Wolfgang Stahl (li.) und Bürgermeister Jan Göhzold (re.) bedankten sich bei (ab 2.v.li.) Leonhard Haas und Andreas Bauer für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst sowie bei Florian Krinner und Christian Bauer für die Bereitschaft, eine weitere Amtsperiode die Aufgaben des Kommandanten beziehungsweise Vizekommandanten zu übernehmen. © mk

In der Jahresversammlung der Feuerwehr Oberfischbach gab es kritische Töne. Was ihr zunehmend auf den Nägeln brennt, ist die immer öfter ungewohnt lange Wartezeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.

Fischbach – Verkehrsunfälle, umgestürzte Bäume, Wohnungstüröffnungen: Neun Einsätze verzeichnete die Freiwillige Feuerwehr Oberfischbach vergangenes Jahr, seit dem Jahreswechsel wurde sie fünfmal zu Hilfe gerufen. Bis auf einen Fehlalarm, den ein Rauchmelder ausgelöst hatte, war bei allen Einsätzen technische Hilfeleistung gefragt. „Der Name ,Feuerwehr‘ ist eigentlich gar nicht mehr richtig“, stellte Kommandant Florian Krinner in der Jahresversammlung fest. Ebenso wie sein Stellvertreter Christian Bauer wurde er bei den Teil-Neuwahlen einstimmig im Amt bestätigt.

Bei Suchaktionen wäre eine frühere Alarmierung der Feuerwehren besser

Eine spätabendliche Alarmierung gab es zudem im Fall einer Vermisstensuche. Letzteres Thema griff auch Kreisbrandinspektor Wolfgang Stahl auf. Oft würden bei einer bereits tagsüber laufenden Vermisstensuche dann vor Einbruch der Dunkelheit die Feuerwehren zur Unterstützung gerufen. Sinnvoller wäre es, nicht den Abend abzuwarten, sondern sich nach Möglichkeit schon vorher einzubringen. „Denn die Chance, eine abgängige Person zu finden, ist trotz Wärmebildkamera bei Tageslicht weitaus größer als in der Dunkelheit.“

Lange Wartezeit auf Rettungsdienst: Ursache liegt im Gesundheitssystem

Was den Feuerwehren zunehmend auf den Nägeln brennt, ist bei Verkehrsunfällen die immer öfter ungewohnt lange Wartezeit auf das Eintreffen der Rettungsdienste. „Die Leute vom Rettungsdienst selbst können da nichts dafür“, betonte Stahl. Die Ursachen dafür lägen wohl am gesamten Gesundheitssystem. Kliniken hätten immer weniger Personal und könnten demzufolge nicht mehr so viele Patienten aufnehmen. „Was wiederum dazu führt, dass bei Krankentransporten längere Wege in entferntere Krankenhäuser zurückgelegt werden müssen.“ Dies koste natürlich Zeit und blockiere das betreffende Team samt Fahrzeug währenddessen für weitere Einsätze. Angesichts dieser Situation sollten sich die Feuerwehren darüber „Gedanken machen, neben dem üblichen Erste-Hilfe-Kurs eine fundierte spezielle Ausbildung zur Ersthilfe zu absolvieren“, so Stahl.

Feuerwehren wird immer mehr aufgebürdet

Nicht bei allen Anwesenden im Saal fand diese Anregung Zustimmung. Es könne nicht angehen, dass den Feuerwehren als ehrenamtlichen Helfern über ihre angestammten Aufgaben hinaus immer noch mehr zusätzliche Erfordernisse aufgebürdet würden, so eine Meinungsäußerung. Irgendwann sei es dem einen oder anderen Ehrenamtlichen ein Zuviel an Erwartungen und Belastungen. Ein solch neues Betätigungsfeld verlange überdies auch entsprechende zusätzliche Übungen.

Für die technische Ausstattung der Feuerwehr indes ist die Gemeinde zuständig. Derzeit laufe eine Bedarfsplanung durch ein externes Unternehmen, informierte Bürgermeister Jan Göhzold. Dabei werde ermittelt, was die drei Gemeindefeuerwehren in nächster Zeit jeweils an Ausrüstung benötigen. Laut Vorschrift müsse außerdem in den Gerätehäusern eine neue Abgas-Absauganlage eingebaut werden. Für die Schlauch-Überprüfungen sei eine Kooperation mit der Tölzer Feuerwehr angedacht. (rb)

