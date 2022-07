Den Nachwuchs im Blick: Wackersberg empfängt seine jüngsten Bürger

Neugeborenentreffen in Arzbacher Turnhalle

Von Melina Staar schließen

Eine fröhliche Gesellschaft von Groß und Klein kam kürzlich zum Neugeborenenempfang in der Arzbacher Turnhalle zusammen. Neben einem Büffet gab es auch allerhand Informationen für die Eltern.

Wackersberg - Obwohl „neugeboren“ auf viele der Kinder nicht mehr zutraf. Coronabedingt war der Empfang die vergangenen Jahre ausgefallen, weshalb Kinder der Jahrgänge 2019, 2020 und 2021 eingeladen worden waren – insgesamt 130, wie Bürgermeister Jan Göhzold zu Beginn sagte. Etwa 50 waren gekommen. Göhzold erklärte auch, welche Aufgaben die Gemeinde erwartet. Als er vor 14 Jahren begonnen habe, in der Gemeinde zu arbeiten, hab es 100 Betreuungsplätze gegeben, inzwischen seien es 170. „Und das sind immer noch zu wenige. Mit dem Thema werden wir uns massiv beschäftigen müssen.“ Das gehe weiter bis zur Mittagsbetreuung, die ausgebaut werden muss.

Eltern können sich untereinander kennenlernen

Spielplätze gäbe es in Arzbach und Wackersberg, ein neuer in Oberfischbach ist wie berichtet angedacht. Hier hoffe man auf Fördermittel, so Göhzold. Den anwesenden Müttern und Vätern wurden außerdem die Beratungsangebote des „Koki – Netzwerk für frühe Kindheit“ und der Diakonie mit den Familienpaten vorgestellt. Familienbeauftragte und Dritte Bürgermeisterin Maria Wolf bot den anwesenden Familien an, ihre Kontaktdaten zu hinterlassen, um die Möglichkeit zu schaffen, eine Krabbelgruppe in Oberfischbach zu gründen.

Die Geburtenzahlen seien relativ stabil, sagte Göhzold auf Nachfrage. Aber langfristig seien sie zunehmend. Daher sei die Gemeinde gefragt, sich zu überlegen, was sie in Sachen Kindergartenplätze und Betreuungsplätze allgemein tun könne. Der Neugeborenenempfang sei eine gute Möglichkeit für die Eltern, sich untereinander kennenzulernen – wobei, wie Jan Göhzold anmerkt – sich die meisten bereits kennen. „Aber es einfach schön, ein bisschen zusammenkommen zu können.“