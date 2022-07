Die gute Seele des Gasthofs Fischbach: Trauer um Marianne Baumgartner

Marianne Baumgartner (†) © privat

Die Wirtsfamilie des Gasthofs Fischbach, die Gäste und zahlreiche Vereine trauern um Marianne Baumgartner.

Fischbach – Sie war eine Wirtin, wie man es sich im dörflich-ländlichen Leben nur wünschen kann: Fleißig, den Menschen zugewandt mit einem offenen Ohr für ihre Gäste und Zeit für einen kleinen Ratsch, den örtlichen Vereinen eine wohlgesonnene „Herbergsmutter“. Anfang Mai ist Marianne Baumgartner nach längerer Krankheit, aber dennoch schnell und unerwartet im 74. Lebensjahr gestorben. Mit einem älteren Bruder und einer jüngeren Schwester ist Marianne Fiechtner, so ihr Mädchenname, in der Wirtsfamilie des Gasthofs Fischbach aufgewachsen. Wie seinerzeit in ländlichen Regionen gang und gäbe, gehörte zum Gasthof auch eine Landwirtschaft – das Tagwerk war gefüllt mit Arbeit. Um den Betrieb später weiterzuführen, absolvierte Marianne eine Ausbildung beim „Kolberbräu“ in Bad Tölz sowie im Gasthaus Mang in Törwang und besuchte die ländlich-hauswirtschaftliche Berufssschule. Von da an kannte man sie als „Hausbedienung“ beim Wirt. Die Milchkuhhaltung wurde schließlich aufgrund des zeitlichen Aufwands aufgegeben, der Gasthof entwickelte sich zusehends zu einem Ausflugslokal.

23 Jahre den Betrieb geführt

Schon früh war ihr Vater nach einem Schlaganfall an den Rollstuhl gefesselt und wurde von der Familie gepflegt. 1973 heiratete Marianne und gründete ihre eigene Familie – zusammen mit ihrem Ehemann, der sich als Schreinermeister selbstständig machte, und ihren zwei Töchtern liefen Familienleben und Arbeit Hand in Hand unter einem Dach. 1982 dann übernahm sie das Gasthaus und war in den folgenden 23 Jahren Chefin und gute Seele des Betriebs zugleich.

Ihre Mutter, die 2001 starb, bedurfte während ihrer letzten Lebensjahre ebenfalls der Pflege. „Unsere Mama war ein Mensch, der sich um andere kümmerte und sorgte“, sagen Marianne Baumgartners Töchter Marianne jun. und Barbara. „Sie übernahm auch öfter die Rolle der Vermittlerin und war überhaupt gern in geselliger Runde.“

Die Tradition lag ihr sehr am Herzen

Und sie war ein Mensch mit mancherlei Leidenschaften: Die Tradition lag ihr sehr am Herzen, so etwa die Beteiligung an der Tölzer Leonhardifahrt. Der vom Hansbauer stammende Tafelwagen kam auf ihre Vereinbarung hin zum Wirt zur Einlagerung und wird bis heute dort gebunden. Wann immer es ihr möglich war, war sie am Leonhardstag selbst auf dem Wagen oder später zumindest als Zuschauerin mit dabei. Außerdem machte sich gerne Reisen: Norwegen, Kanada, Portugal und einige Länder mehr hat sie mit Reisegruppen besucht. Nicht ganz so weit führten die „Montagsausflüge“, wenn der Gasthof Ruhetag hatte und sie mit Freundinnen heimische Berge und Almen erkundete.

Engagiert für die Schützen

Von den Vereinen, die ihr stets willkommen waren, war sie insbesondere der Schützengesellschaft „Frohsinn d’Wildschützen“ eng verbunden. Seit 1986 üben die Schützen ihren Sport an den Schießständen beim Wirt aus, seit damals bis 2010 stand Mariannes Ehemann Jakob Baumgartner als Schützenmeister an der Spitze des Verbündnisses. „Marianne ist unserer Schützengesellschaft bei vielerlei Anlässen entgegengekommen und zeigte sich oft als großzügige Sponsorin“, sagt der aktuelle Schützenmeister Martin Fischer rückblickend.

Verstorben im Kreise der Familie

Nachdem sie 2005 das Gasthaus an ihre ältere Tochter übergeben hatte, widmete sie sich vor allem dem Blumenschmuck im und ums Haus und erfreute sich an ihren fünf Enkeln. Gesundheitliche Beschwerden allerdings machten ihr im Lauf der Jahre immer mehr zu schaffen, mit ihrer guten Freundin Fanni konnte sie noch kleinere Ausfahrten unternehmen. Doch dann bereitete ihr Corona eine besonders mühsame und anstrengende Zeit, in der sie überdies die ihr so wichtigen menschlichen Kontakte vermisste. Zuletzt von einem Krankenhaus-Aufenthalt nach Hause zurückgekehrt, schloss sie dort die Augen für immer. (Rosi Bauer)

