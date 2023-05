Die Schlacht am Studentenbichl

Von: Christoph Schnitzer

Teilen

Am Studentenbichl steht heute das Spielhahnjägerdenkmal. Früher befand sich dort ein von Besuchern und Einheimischen gern besuchter Aussichtspavillon. © Repro: Schnitzer

Im Tölzer Stadtmuseum wird eine ziemlich zerfetzte Fahne aufbewahrt, die eine aufregende Geschichte hat. Und sie hat viel mit einem Mann zu tun, der heute vor 200 Jahren im Tölzer Gries im heutigen Schletzbaum-Anwesen in der Lenggrieser Straße geboren wurde: Hans Georg Heiß.

Bad Tölz/Wackersberg – Sein Vater war Floßmeister und Besitzer der Zischtnsäge. Letztere gab der Familie den Hausnamen und Hans Georg den Namen in einem Gewerbe, das damals eher ungewöhnlich war: Als Dialekt- und Heimatdichter machte sich der 1886 gestorbene Zischtn-Hansirgl einen Namen. Seine Gedichte und Lieder wurden im 19. Jahrhundert landauf, landab von Bürgern, Flößern, Bauern und Holzknechten gesungen und zitiert.

Vielleicht deshalb, weil Hans Georg Heiß auch über sich selbst lachen konnte. Dies hat er mit seinem „Wackersberger Lied“ bewiesen, in dem er seine Erlebnisse im Jahr 1848 am sogenannten Studentenbichl, dem heutigen Spielhahnjägerdenkmal, an der Wackersberger Leiten schildert und seine Rolle als „jämmerlich verprügelter“ Festredner nicht beschönigt.

Der Zischtn-Hansirgl war ein bekannter Tölzer Mundartdichter. © Repro: Schnitzer

Kleine Rückschau ins Jahr 1848, als sich in Deutschland erstmals ein Nationalbewusstsein entwickelte und aus vielen Kleinstaaten und Fürstentümern ein Reich werden sollte. Der Tölzer Johann Nepomuk Sepp war Mitglied der Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche, die im Juni 1848, also vor 175 Jahren, einen Reichsverweser, Erzherzog Johann von Österreich, wählte. Das war die Geburtsstunde der deutschen Demokratie. So weit der historische Rahmen für die Ereignisse in Tölz, als eine schwarz-rot-goldene (also deutsche) Fahne am 8. August 1848 zu einem hundertjährigen Streitobjekt zwischen Wackersberg und Tölz werden sollte. An diesem 8. August feierten nämlich die revolutionär (und national) gesinnten Tölzer am Fuße des Studentenbichls ein Waldfest zu Ehren des Reichsverwesers. Interessant ist, dass sich diese Revolutionäre nicht aus der reichen Bürgerschaft der Marktstraße, sondern eher aus der Handwerkersiedlung im Gries rekrutierten. Die etwa 80 feiernden Tölzer wurden von den eher konservativ gesinnten Wackersbergern überfallen. Bei einer regelrechten Schlacht erbeuteten die Wackersberger das Symbol der Einheit, die Fahne.

Fahne bis 1948 verschwunden

Das gute Stück blieb in der Folge trotz aller Nachforschungen der Behörden verborgen und wurde, so die Erzählung, von Haus zu Haus gegeben und versteckt. Erst nach exakt 100 Jahren, am 8. August 1948, wurde sie bei einem feierlichen Festzug auf einem Pferdefuhrwerk nach Tölz gebracht und zurückgegeben. Heute befindet sie sich im Stadtmuseum.

Die Fahne blieb 100 Jahre lang versteckt. © Repro: Schnitzer

Der Major ließ sich schnell versetzen

Diese an den Stammtischen gern erzählte und belächelte Version bedarf noch einiger Ergänzungen. Der ehemalige Tölzer Stadtsekretär und -archivar Benedikt Ehrhard (1824-1914) hat in seinem Nachlass die Ereignisse beschrieben. Demnach waren Bürger aus dem Gries nur Besucher des Waldfestes, Veranstalter war das „Freikorps Tölz“. Dessen Kommandeur, ein Major Beer, war alles andere als revolutionär und national gesinnt und verbot Veranstaltung und Teilnahme. Als das nicht fruchtete, informierte er im Geheimen, so Erhard, die Wackersberger und veranlasste sie, das Fest zu stören. Der Mann verriet sich selbst. Während des Waldfestes am Studentenbichl wurde auch von den Honoratioren im Tölzer Bürgergarten gefeiert. Als von jenseits der Isar Schüsse ertönten, klärte der Major die Anwesenden auf: „Sie schießen nur mit Erbsen.“ Die Erbsen waren kleine Steinchen. Der Major ließ sich übrigens kurz darauf von Tölz versetzen.

Im Tölzer Stadtmuseum wird die Kirchenstuhlplakette der Flößer- und Sägmeister-Familie Heiß aufbewahrt. Nach der Zischtn-Säge hieß auch der Zischtn-Hansirgl. © Repro: Schnitzer

Festredner erhielt Prügel statt Beifall

In seinem 14 Strophen umfassenden „Wackersberger Lied“ bestätigt der Zischtn-Hansirgl, der eigentlich eine Festrede halten wollte, die Vorkommnisse und die derben Prügel für die Tölzer. Er spottet aber auch über die Freikorps-Leute, die ihr Heil in der Flucht suchten. Allen voran deren Hauptmann, der sich laut Zischtn-Hansirgl beim Bruckbräu versteckte.

Die Schlacht am Studentenbichl – diese Namensherkunft ist nicht klar – stellt der Zischtn-Hansirgl abschließend in den großen nationalen Zusammenhang und schließt sein „Wackersberger Lied“ mit den ironischen Worten: „Und wos ma da draus lerna ko/Dös is dös allerschöna:/Wia jetzt dö Deutschen oani san,/und wia s’ anand vostehna“.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.