Drei Sprachen – ein Herzschlag: Gäste aus Frankreich und Italien in Wackersberg

Von: Alois Ostler

Handschlag nach der Unterschrift: Die Komitee-Vorsitzenden Alain Le Mau (vo., li.) und Christoph Laschka mit (v. li.) den Altbürgermeistern Alois Bauer, Georg Kellner und Michel Hinault, den aktuellen Rathauschefs Denis Hamayon und Jan Göhzold sowie Günter Hundegger und der früheren Komitee-Präsidentin Raymonde Cleran aus Yffiniac. © Ostler

Das geht in das Geschichtsbuch der Gemeinde ein: Gäste aus Frankreich und Italien feierten mit den Wackersbergern – und verstanden sich trotz aller Sprachprobleme. Bretonen, Lombarden und Bayern machten dabei deutlich, wie bedeutsam eine friedliche Zukunft in Europa ist.

Wackersberg – Das „europäische Gipfeltreffen“ hatte nicht nur Bürgermeister Jan Göhzold im Vorfeld ein wenig Kopfzerbrechen bereitet. Neben einer 36-köpfigen Besuchergruppe aus der französischen Partnergemeinde Yffiniac hatte auch der (einschließlich Begleiter) über 50-köpfige Kirchenchor aus Colombaro in der Lombardei das verlängerte Wochenende zum Maianfang für einen Besuch im Isarwinkel genutzt.

Wackersberg glänzte dabei als Gastgeber für die Franzosen und auch für die Italiener. „Wir wollen die europäische Idee vorleben“, sagte Bürgermeister Göhzold. Und er forderte: „Wir müssen diesen Gedanken der internationalen Verbindung an unsere Kinder weitergeben.“ Denis Hamayon als Bürgermeister von Yffiniac sagte beim Festabend: „Die Jugend ist die Zukunft unserer Welt. Euer Beitrag ist wichtig für das friedliche Zusammenleben der Nationen.“ Gäste und Gastgeber erlebten eine überaus gelungene praktische Umsetzung dieses Miteinanders.

Gipfeltreffen fürs Erinnerungsfoto am Blomberg mit Gastgebern und den Besuchern aus Yffiniac. © Ostler

Gänsehaut-Momente in der Kirche

„Wir Menschen leben von guten Begegnungen“, sagte der Wackersberger Pfarrer Leo Sobik. Er zelebrierte zusammen mit Pfarrer Don Francesco einen Festgottesdienst in der Arzbacher Filialkirche. Der war laut Sobik fast ein kleines Pfingstwunder: Menschen mit ganz unterschiedlichen Sprachen können sich verstehen. Französisch, Italienisch, Deutsch – drei Sprachen, aber ein Herzschlag. „Die Messe war der Höhepunkt des Zusammentreffens“, schwärmten anschließend viele Kirchgänger. Der Gottesdienst mit dreisprachigen Texten und abwechselndem Chorgesang sorgte für „Gänsehaut-Momente“ – vor allem beim Händel-Halleluja des Wackersberger Chors und beim zweisprachig und gemeinsam gesungenen „Großer Gott wir loben dich“.

Anschließend gab es einen Unterricht der besonderen Art in der Wackersberger Grundschule. Bürgermeister Göhzold und „Bretonenfreunde“-Vorsitzender Christoph Laschka (beide mit Übersetzerin Elisabeth Trischberger) sowie Michaela Martinelli und Anja Ferrari stellten die drei Orte und ihre Beziehungen vor (siehe unten). Ein kleiner Chor unter der Leitung von Pia Siegert sang zur Begrüßung mit Inbrunst das Schullied „I mag mei Wackersberg“, der junge Alois Rammelmaier spielte dazu auf seiner Ziehharmonika.

Ein Höhepunkt des Zusammentreffens: In der Arzbacher Kirche wurde mit den Chören aus Colombaro und Wackersberg ein festlicher Gottesdienst gefeiert. Am Altar steht mit Pfarrer Leo Sobik auch Pfarrer Don Francesco. © Ostler

Auch der Sport verbindet

In der neuen Arzbacher Sporthalle waren inzwischen die Tische für eine Stärkung mit Weißwürsten und Brezen gedeckt – mit einem nahtlosen Übergang zu Kaffee und jeder Menge selbst gemachter Kuchen. Sportlich international ging es dann an den Schießständen und den neuen Kegelbahnen zu. Zur Erinnerung gab es bei der abendlichen Preisverteilung Schützenscheiben mit der Ortsansicht von Arzbach und gedrechselte Holzkegel.

Beim Festabend gab es zunächst Applaus für die Miniköche, die das vom „Arzbacher Hof“ vorbereitete Menü für die Gäste servierten. Dann galt die Aufmerksamkeit den Rednern. Für die Gemeinden erneuerten die Rathauschefs Göhzold und Hamayon ihre Unterschrift unter die 2002 unterzeichnete Urkunde, die damals Georg Kellner und Michel Hinault unterzeichnet hatten. Beide verfolgten die feierliche Zeremonie. „Das war ein starkes Signal“, meinte ein langjähriger Beobachter der Partnerschaft. „Auch die neuen Bürgermeister stehen 100-prozentig hinter der Jumelage.“

Gemeinsam Urkunde unterschrieben

Tags darauf zogen die Vorsitzenden der Partnerschaftskomitees nach. Alain Le Mau und Christoph Laschka unterschrieben eine neue Urkunde, die die Zusammenarbeit bekräftigt. Diese Unterschrift hatten damals Raymonde Cleran und die 2015 verstorbene Cilli Hundegger geleistet. An sie als Motor der Partnerschaft wurde an dem Abend und in diesen Tagen mehrfach erinnert. „Inzwischen hat die noch immer brennende Fackel den Träger gewechselt“, sagte Alain Le Mau ganz pathetisch. Er freute sich, dass der Jugendaustausch wieder beginnen kann. „Die freien Plätze waren bei uns schnell vergeben“, sagte er.

Alles war bestens organisiert

Die Doppel-Begegnung mit Bretonen und Italienern hat laut Laschka eine „besondere Qualität der Organisation“ erforderlich gemacht. Dank der guten Zusammenarbeit mit der Gemeinde habe man alle Herausforderungen gemeistert. Der Chor aus Colombaro habe mit seinem Besuch einen würdigen Rahmen für die Partnerschaftsfeierlichkeiten gebildet. Und das Programm für die Bretonen habe nicht unter den Wetterkapriolen gelitten. „Wir haben zwar nicht das beste Wetter gehabt, aber das Beste daraus gemacht“, sagte Laschka.

Gastgeschenke, gute Wünsche und herzliche Umarmungen zum Abschied, bei dem alle bedauerten, dass das Miteinander zu kurz war. Mancher mag in diesem Moment an die Predigt von Leo Sobik gedacht haben, der an den „Kleinen Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry erinnert hatte: „Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“

Das sind die Partnergemeinden

Yffiniac im Norden der Bretagne ist seit April 2002 offizielle Partnergemeinde von Wackersberg. Erste Begegnungen mit Bürgen der mittlerweile gut 5000 Einwohner zählenden Gemeinde gab es bereits Anfang der 1990er-Jahre. Die Partnerschaftskomitees der beiden Kommunen unterzeichneten im August 1995 im Beisein des damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker eine Urkunde, in der beide Seiten eine enge Zusammenarbeit erklärten.

Zwischen Yffiniac und Wackersberg findet seit über 20 Jahren ein regelmäßiger Jugendaustausch statt, der nach dreijähriger Coronapause heuer wieder startet. Erwachsenen-Delegationen besuchen die Partnergemeinden alle zwei Jahre im Wechsel. Die Entfernung zu Wackersberg beträgt gut 1350 Kilometer.



Eine schöne Idee: Drei Mädchen stellten den Gästen aus Frankreich und Italien die Stoffstreifen in den drei Landesfarben vor, die am 4. Juni eine Menschenkette mit 40 000 Teilnehmern verbinden werden. © Ostler

Colombaro liegt im Süden vom Iseosee in der berühmen Schaumwein-Region Franciacorta. Die Entfernung zu Wackersberg: nur rund 420 Kilometer. Der Ort ist Teil der Gemeinde Corte Franca mit über 7000 Einwohnern. Der Kirchenchor „Coro Santa Maria Assunta“ unter der Leitung von Massimo Bonardi und begleitet von Pfarrer Don Francesco war 2018 erstmals in Wackersberg. Entstanden ist die Begegnung über einen privaten Kontakt der in Arzbach lebenden Ärztin Anja Ferrari und deren Schwägerin Michaela Martinelli aus Colombaro. 2019 machte der Wackersberger Kirchenchor unter der Leitung von Klaus Seidl einen Gegenbesuch in Italien.

Die Gemeinde Corte Franca liegt zwischen den norditalienischen Städten Brescia und Bergamo, die von Corona am stärksten betroffen waren. Eine 80 Kilometer lange Menschenkette soll am Sonntag, 4. Juni, an die Schrecken der Pandemie erinnern. 40 000 Stoffstreifen verbinden 40 000 Menschen. Die selbst gemachten Bänder in den Farben der französischen, deutschen und italienischen Flagge sollen als Zeichen der Hoffnung, Solidarität und Einheit verstanden werden.

