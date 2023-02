Dreigestirn am Abendhimmel über Wackersberg - Engster Abstand am 1. März zu sehen

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Dreigestirn über Wackersberg. © F.X. Kohlhauf

Der Wackersberger Hobby-Astronom Franz Xaver Kohlhauf erklärt ein seltenes Himmelsschauspiel, das am Donnerstagabend zu sehen war.

Wackersberg- Schon seit drei Wochen seien die beiden Planeten Venus und Jupiter als zwei auffällig helle „Sterne“ am frühen westlichen Abendhimmel zu beobachten. „Dem aufmerksamen Betrachter wird nicht entgangen sein, dass sich die beiden Gestirne langsam annähern“, so Kohlhauf. Am Donnerstagabend nun gesellte sich dann auch noch die Sichel des zunehmenden Mondes dazu, was für einen richtigen Hingucker am nächtlichen Himmel sorgte.

Franz-Caver Kohlhauf wohnt in Wackersberg. © zeigt das Dreigestirn am Donnerstag über Wackersberg-Steinbach. Der hellere Planet Venus befindet sich unter dem Mond, Jupiter darüber. Foto: Der Foto-Treff

Selten enge Konstellation von Mond, Vennus und Jupiter

Kohlhauf selbst hat das Dreigestirn über Wackersberg-Steinbach fotografiert. „Diese seltene enge Konstellation von Mond, Venus und Jupiter war der erste Höhepunkt bei diesem Planeten-Rendezvous. Das Finale findet am Abend des 1. März statt, wenn die beiden Planeten in ihrem engsten Abstand von nur einem Monddurchmesser vom Abendhimmel strahlen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.