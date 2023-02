Ein Menü zum Verlieben: Arzbacher gibt Rezept-Tipps für Valentinstags-Menü

Kochtipps

Der gebürtige Arzbacher Hobbykoch Simon Fuchs verrät Rezepte und Kochtipps für einen kulinarisch gelungenen Valentinstag.

Arzbach/Königsdorf – Am 14. Februar ist Valentinstag. Viele überlegen sich, wie sie ihrem oder ihrer Liebsten an diesem Tag eine Freude machen können. Pralinen, Schmuck oder Blumen? Für den gebürtigen Arzbacher Simon Fuchs geht Liebe durch den Magen. Kein Wunder, immerhin hat er bereits in der VOX-Sendung „Das perfekte Dinner“ um die Wette gekocht. Vergangenes Jahr brachte „Beef“, eine Fachzeitschrift für Fleisch, einen großen Beitrag über seine Küchenausrüstung (wir berichteten). Natürlich könnte man am Tag der Liebenden fein zum Essen ins Restaurant gehen. Doch das wäre Fuchs zu einfach und zu unpersönlich. Daher hat der passionierte Hobbykoch, der in Königsdorf wohnt, ein besonderes Liebesmenü kreiert.

Drei Gänge-Menü für einen unvergesslichen Abend

„Wenn ich meiner Frau Marianne eine Überraschung machen möchte, dann koche ich natürlich alleine. Aber wer am Valentinstag lieber gemeinsam etwas macht, kann das Menü auch zusammen mit seinem Partner zubereiten“, sagt der 34-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung. Sein romantisches Menü für einen Abend zu zweit besteht aus drei Gängen. „Einer etwas leichteren Vorspeise mit Fisch, dann gibt es ein Fleischgericht und zum Abschluss ein süß-säuerliches Dessert“, erklärt Fuchs, während er gekonnt Cocktailtomaten in einer Pfanne mit Olivenöl schwenkt. Sie werden später den ersten Gang – Lachs auf Basilikum-Soße – als Krönchen zieren. Das A und O sei es, stets frische und hochwertige Produkte zu verwenden. „Gut ist freilich immer auch regional, daher kann man statt dem Lachs – je nach Belieben – Forellen- oder Saiblingsfilets verwenden“, erklärt der Hobby-Koch. Fuchs hat beruflich nichts mit Kochen zu tun. Es ist aber seine große Leidenschaft, und das meiste beherrscht er wie ein Profi. Immerhin hat er schon in der Küche des Tölzer Sternekochs Erich Schwingshackl Erfahrungen gesammelt.

+ Als Vorspeise kredenzt Simon Fuchs Lachs auf einer schaumigen Basilikum-Soße. © Sabine Hermsdorf-Hiss

„Die Vorspeise habe ich für ein Valentinstagsmenü gewählt, da der rosa Lachs auf der grünen Soße ein schöner farblicher Kontrast ist und Basilikum an so einem Abend nicht fehlen darf“, erläutert Fuchs mit einem Augenzwinkern. Warum das? „Basilikum zählt zu den Liebeskräutern. Man sagt, dass es eine aphrodisierende Wirkung hat.“ Dazu empfehle er den gleichen Wein begleitend zu trinken, wie in der Soße verwendet wird – gut eignet sich ein trockener Weißburgunder.“

„Bei Fleisch- oder Fischqualität würde ich niemals Abstriche machen“

Als Hauptgericht hat sich Fuchs eine Kreation aus dem besten Stück vom Rind , dem Chateaubriand – das ist das mittlere Stück vom Filet –, mit Gnocchi und Rahmsoße ausgedacht. „Das Filet ist ein zartes, mageres Stück und man kann es schön anrichten“, erklärt er. Wichtig sei, hierfür zu einem guten Metzger mit regionalen Fleischwaren zu gehen. „Bei Fleisch- oder Fischqualität würde ich niemals Abstriche machen“, unterstreicht er. „Die Gnocchi könnte man auch wunderbar in Partnerarbeit zubereiten.“ Je nach Gusto könne man zusätzlich noch saisonales Gemüse dazu reichen. „Im Februar bieten sich Rosenkohl oder Wirsing an.“

Gewürze unterstreichen Harmonie des Gerichts

Als Abschluss sieht das Menü eine Kaffee-Crème brûlée vor. Auch dabei hat sich der Königsdorfer mehr gedacht, als nur auf den Geschmack zu achten. „Kaffee macht wach, was nach einem deftigen Essen gut ist, wenn der Abend noch andauern soll.“ Überdies sind in dem Dessert einige Gewürze, etwa Zimt und Vanille. „Die Gewürze in Kombination unterstreichen die Harmonie des Gerichts. Es ist als schöner Abschluss eines Menüs zu sehen. Die Chili gibt dabei den nötigen Akzent im Gericht.“

Wenig Kochstress am Valentinstag: Gerichte lassen sich gut vorbereiten

Fuchs Hintergedanke bei seiner kulinarischen Kreation ist noch ein anderer. „Man kann bei den Gerichten viel vorbereiten. Es gibt nichts Stimmungsvernichtenderes, wie nach dem Essen ewig aufräumen und putzen zu müssen.“ Daher rät er für einen gemütlichen Abend: „Das Dessert kann man komplett fertig im Kühlschrank bereithalten.“ Gleiches gelte für die Soßen und die Gnocchi. „Wer Zeit hat und eine Überraschung zaubern möchte, hat damit ein abwechslungsreiches und frisches Menü, aber trotz Selbstkochen Zeit für seinen Partner oder sein Date.“ Bestenfalls könne man dann den Tisch noch schön decken und verzieren. „Mir persönlich ist es wichtig, dass das Essen auf hochwertigem Porzellan und vor allem warmen Tellern serviert wird. Dazu kann man noch schöne Servietten aufdecken und Kerzen anmachen. Viel romantischer bin ich auch wieder nicht“, sagt Fuchs schmunzelnd. Ob es das Menü bei ihm zu Hause am 14. Februar auch geben wird? „Wir persönlich haben andere Tage, die wir feiern“, sagt Fuchs. Und seine Frau Marianne ergänzt lachend: „Bei uns ist einfach jeden Tag Valentinstag.“

Rezepte Vorspeise: Lachs auf Basilikumsoße Zutaten: 200g Lachs

1 Schalotte fein gewürfelt

1 Zehe Knoblauch

50g Lauch (nur das Weiße)

2 Cocktailtomaten

3 EL Butter

100 ml Weißburgunder trocken

6 cl Noilly Prat

500 ml Geflügelfond

100 g Schlagsahne

1 EL Creme fraîche

50g Basilikum

Cayenne Pfeffer

weißer Pfeffer

Muskatnuss

Zitrone Zubereitung: Fisch eine Stunde vor der Zubereitung aus dem Kühlschrank nehmen und auf einen Teller legen.

Für die Soße die Schalotte, Knoblauch und etwas Lauch in Butter anschwitzen und mit Weißburgunder und Noilly Prat ablöschen. Dann etwas Salz dazugeben und etwa eine Minute köcheln lassen. Dann Geflügelfond dazugeben und um die Hälfte reduzieren lassen. Anschließend Sahne und Creme fraîche unterrühren und circa fünf Minuten kochen. Durch ein Sieb in den Mixer geben und beim Pürieren nach und nach die gewaschenen Basilikumblätter dazu geben, bis alles zu einer glatten Soße vermengt und püriert ist. Den Fisch in zwei Teile à 100 Gramm schneiden auf jedes Stück Butter (etwa 1 EL) legen und auf 73 Grad Ober- Unterhitze in den vorgewärmten Ofen für 8 bis12 Minuten. Dabei mit einer Klarsichtfolie abdecken (Achtung: nicht wärmer als 80 Grad einschalten). Bevor der Lachs fertig ist, die Soße mit einem Mixstab aufschäumen und mit Zitronensaft Salz, Pfeffer, Cayenne Pfeffer und Muskatnuss abschmecken. Die Soße auf einem heißen Teller mit dem Lachs anrichten. Zur Dekoration: Cocktailtomate in Zucker und Olivenöl kurz in einer heißen Pfanne anschwitzen und mit einer dünnen Scheibe Lauch auf den Lachs legen. Hauptgericht: Rinderfilet mit Gnocchi an Rahmsoße Zutaten: 1 Zwiebel

20 g Butter

1 Knoblauchzehe

500 ml Geflügelfond

250 ml Sahne

1 cl Weißburgunder trocken

2 TL Mascarpone

1 EL Creme fraîche

Salz

Pfeffer

Estragon

500 g Rinderfilet

1 kg mehlige Kartoffeln

100g Dotter

150 g Parmesan

200g doppelgriffiges Mehl

150 g DeCecco (Mehl) Zubereitung: Fleisch zwei Stunden vor Zubereitung aus dem Kühlschrank auf einen Teller legen. Für die Gnocchi: Kartoffeln in Salzwasser kochen und anschließend ausdampfen lassen. Kartoffel dann passieren und mit den anderen Zutaten verkneten. Anschließend in kleine Stücke schneiden und sofort in heißem Wasser kochen (bis die an der Oberfläche schwimmen) oder bis zur Verarbeitung in den Gefrierschrank geben.Für die Soße: Zwiebeln und Knoblauch fein gehackt in einer Pfanne mit Butter anschwitzen. Mit Weißburgunder ablöschen und nach etwa 2 Minuten den Geflügelfond dazugeben. Sahne, etwas Salz, frischgemahlenen Pfeffer und Estragon unterrühren, aufkochen und auf die Hälfte einreduzieren lassen. Mit einem Zauberstab alles pürieren und anschließend mit Mascarpone und Creme fraîche aufmixen.

Fleisch von allen Seiten circa 1-2 Minuten scharf in einer Pfanne anbraten. Dann im vorgeheizten Ofen auf den Rost für (je nach gewünschtem Gargrad) etwa 20 Minuten (für medium) bei 80 Grad Ober- Unterhitze durchziehen lassen. Alle Komponenten auf einem heißen Teller schön anrichten. Dessert: Kaffee-Crème brûlée Zutaten:

250 g Milch

250 g Schlagsahne

50 g Kaffee (Espresso)

6 Dotter

20 g Maisstärke (Speisestärke)

brauner Zucker

1 Orange (Saft und Zesten)

1 Zitrone (Saft und Zesten)

1 Zimtstange

1 Vanilleschote

Für die Orangen:

3 Orangen (Filet + Saft)

1 El Zucker

4 Cl Weißwein

Einige Chilifäden Zubereitung: Milch und Sahne gemeinsam mit dem Kaffee, Vanille und Zimt kurz aufkochen lassen und dann durchziehen lassen. Anschließend die milchige Masse mit den Dottern und der Maisstärke cremig verrühren. Dann alles in eine Dessertform oder Tasse geben und abkühlen lassen. Orangen in Filets schneiden und mit Chilifäden marinieren. Braunen Zucker in einer Pfanne anschmelzen und mit Orangensaft (von den Resten der Orange) und etwas Zitronensaft ablöschen. Flüssigkeit einkochen lassen, anschließend die Orangenfilets drin schwenken und dann kaltstellen. Zu der Creme anrichten und kalt genießen.



