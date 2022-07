Ein Ort zielt ins Schwarze: 75 Mannschaften beim Dorfschießen

Schießsport

Von Alois Ostler schließen

Der Zuspruch war überwältigend: 347 Teilnehmer haben sich am viertägigen Dorfschießen der Schützengesellschaft (SG) Wackersberg-Arzbach beteiligt.

Arzbach – „Vor vier Jahren waren es schon 270, womit wir damals bereits sehr zufrieden waren“, sagte Schützenmeister Hans Heufelder bei der Preisverteilung im „Arzbacher Hof“. Der zweitbeste Zuspruch bei der fast 30 Jahre alten Veranstaltung hat laut Heufelder zwei Gründe: Zum einen hat die SG inzwischen auch Lichtgewehre, mit denen erstmals Kinder unter zwölf Jahren teilnehmen konnten. „35 Mädchen und Buben haben das Angebot angenommen“, freute sich der Schützenmeister. Viele haben den Konzentrationssport zum ersten Mal ausprobiert, und für jeden habe es sich gelohnt: Alle bekommen einen Eisgutschein. Als jüngster freute sich darüber ganz besonders Flori Buchmann mit seinen erst sechs Jahren. Zum anderen sei die gute Beteiligung auf die lange Pause bedingt durch Corona zurückzuführen. „Jeder freut sich, dass sich endlich wieder was tut im Dorf“, meinte Heufelder.

Kopf-an-Kopf-Rennen

Die von Werner Krammer gemalte Ehrenscheibe sicherte sich Andreas Feicht mit einem 11,2-Teiler. Den zweiten Platz belegte Josef Maier, der sich damit einen Rasenmäher „erschoss“. Hart umkämpft waren die beiden folgenden Plätze: Schützenmeister-Tochter Sabine Heufelder wurde mit einem 24,0-Teiler Dritte, ihr Bruder Thomas belegte mit einem 24,1-Teiler den vierten Platz. Letztlich freute sich auch er über den Gartengrill, den sich die jüngere Schwester unter den vielen Sachpreisen aussuchte. Mit einem 28,0-Teiler belegte Brigitte Kranz den fünften Platz. Bis Platz 40 durften sich die erfolgreichen Schützen Preise aussuchen, die laut Heufelder dank der Spendenbereitschaft von Firmen und Privatleuten angeboten werden konnten.

Musikkapelle vor Obst- und Gartenbauverein und den Skifahrern

In der Mannschaftswertung siegte die Musikkapelle Wackersberg mit 371 Ringen, gefolgt vom Obst- und Gartenbauverein, den Skifahrern und den „Bohrern“. Den fünften Platz teilen sich mit jeweils 355 Ringen der Grausamverein Arzbach und die Feuerwehr Arzbach. Belohnt wurde der Einsatz aller insgesamt 75 Mannschaften, von denen jede eine Flasche Sekt mit nach Hause nehmen konnte.

51 Schützen allein aus Lain

Der Meistpreis ging erwartungsgemäß an den Ortsteil Lain, der mit 51 Schützen angetreten war. Damit war das Straßenfest der „Loanerer“ am Tag nach der Siegerehrung gesichert. Statt des ursprünglich ausgelobten 30-Liter-Bierbanzen gab es nämlich ein 50er-Banzl, damit laut Heufelder „bei der großen Hitze jeder eine Mass trinken konnte“. Die folgenden Plätze sicherten sich der Obst- und Gartenbauverein Wackersberg und die Wackersberger Musikanten. Auf all die guten Platzierungen wurde bei der von der Stubenmusik „Oiwei Zwoaralei“ umrahmten Preisverteilung in geselliger Runde angestoßen. Denn das Allerwichtigste beim Dorfschießen ist laut Schützenmeister Heufelder, „dass die Leute zusammenkommen und miteinander ratschen“. Eine Neuauflage soll es schon im Sommer des Jahres 2024 geben. „Dann feiern wir 30 Jahre Dorfschießen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.