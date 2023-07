Ein Trail-Lauf am Blomberg?

Von: Felicitas Bogner

Bergauf, bergab, auf Forststraßen, aber auch Steigen und Pfaden, geht es für die Langstreckenläufer des Chiemgau-Runs durch die Natur – mal gehend, mal laufend. © Stefan Goetschl

Trail-Laufen liegt im Trend. Nun will die Firma „Salty“, Veranstalter des „Chiemgau Trail-Run“, ein ähnliches Sportevent auf Wackersberger Flur ausrichten. Start- und Endpunkt soll der Blomberg sein.

Wackersberg – Ein Trail-Run-Wettkampf in Wackersberg am Wochenende von 27. bis 29. Oktober als Abschluss der Saison: Das stellen sich Dominik Hartmann und Ronny Kübrich von der Firma „Salty“ aus Grassau vor. Sie wollen den immer beliebter werdenden Bergsport auch ins Tölzer Land bringen. Ihre Pläne stellten sie am Dienstag in der Gemeinderatssitzung in Wackersberg vor.

Der Chiemgau-Trail-Run fand in diesem Mai bereits zum sechsten Mal statt. „Es ist jedes Mal ein großer Mehrwert für die Sportler und die gesamte Region“, sagt Veranstalter Dominik Hartmann, der ähnliches am Blomberg plant. © Wolfgang Gasser

Der Trail-Lauf ist eine Form des Langstreckenlaufs, der abseits asphaltierter Straßen und meist in den Bergen stattfindet. „Dafür bieten sich die Region und vor allem der Blomberg als Veranstaltungsbasis perfekt an“, meint Hartmann. Er ist nicht nur selbst passionierter Trail-Läufer und Bergwachtler, sondern organisierte im Mai schon zum sechsten Mal in seiner Heimat den „Chiemgau-Trail-Run“. Der Sport ist laut Hartmann naturverbunden, und man achte darauf, dass durch die Läufer keine zu große Belastung für die Natur und die Wege entstehe. „Distanzen, Laufzeiten und Teilnehmeranzahl sind so angepasst, dass keine große Störung entsteht.“

Seit März beschäftige sich die Firma mit der Planung. Insgesamt soll es drei verschiedene Strecken in den Kategorien S, M und L geben. Die Strecke S hat zwölf Kilometer und 832 Höhenmeter, die Strecke M 24 Kilometer und 1505 Höhenmeter, und die Strecke L ist für Profis gedacht. Hier gilt es, 36 Kilometer und 2072 Höhenmeter zu überwinden. Als Start- und Endpunkt sei das Areal der Talstation und des Parkplatzes am Blomberg vorgesehen. „Hier gibt es eine optimale Infrastruktur, Strom- und Wasseranschlüsse, genügend Parkplätze, und durch das vielseitige Freizeitangebot des Blombergs ist auch viel für Zuschauer und Familien geboten“, argumentiert Hartmann. „Für eine gemeinsame Erarbeitung weiterer Programmpunkte, wie beispielsweise einer Kräuterwanderung für Familien, seien die Organisatoren offen. Sie seien bereits mit dem Betreiber der Blombergbahn, Hannes Zintel, in Kontakt. „Darüber hinaus hatten wir auch schon Gespräche mit der Unteren Naturschutzbehörde und den Bayerischen Staatsforsten“, schilderte Hartmann den Räten den bisherigen Stand. Die Strecken habe das „Salty“-Team entsprechend den Einschätzungen der Behörden angepasst.

Veranstaltung am letzten Oktoberwochenende als Abschluss der Saison geplant

Allerdings führen Teile der Strecken durch Reviere von Jagdpächtern. Laut Gemeinderat Hans Demmel sind vier Jagden betroffen. „Es gibt dort auch sensible Gebiete mit Rotwild- und Gamsbestand“, gab Demmel zu bedenken. Nikolaus Braun betonte, dass es vor diesem Hintergrund unabdingbar sei, mit den Jagdpächtern ins Gespräch zu kommen.

Gemeinde setzt Einwilligung der Jagdpächter als Vorraussetzung

Dominik Hartmann erklärte, dass er von den Bayerischen Staatsforsten die Kontakte der Jagdpächter aus Datenschutzgründen nicht erhalten habe und bat um Vermittlung. „Wir wollen ja miteinander reden und nicht übereinander.“ Auch Bürgermeister Jan Göhzold betonte, dass ihm ein Okay der betroffenen Jagdpächter wichtig sei. „Eigentlich wollten wir den Süden bisschen frei und ruhig halten“, meinte er. „Aber der eigentliche Lauf durch das Gebiet konzentriert sich ja nur auf den Samstag. Und bei einem Tag sehe ich da kein Problem.“ Grundsätzlich finde er die Pläne eine „super Sache“. Sein Vorschlag: „Die Gemeinde gibt den Jagdpächtern ihre Kontaktdaten weiter und bittet um ein gemeinsames Gespräch.“

Auch Dritte Bürgermeistern Maria Wolf zeigte sich aufgeschlossen. „Den einen Tag sehe ich als absolut kein Problem. Und bei dem Waldspiele-Festival hat man ja auch gesehen, dass der Zulauf groß war.“ Wenn Tagestouristen ebenfalls noch Platz haben, sei es für sie eine runde Sache. In diesem Punkt beruhigte Hartmann: „Der Lauf ist für maximal 1500 Teilnehmer ausgerichtet, und das auf drei verschiedene Distanzen. Dazu starten die Sportler nicht alle gleichzeitig, also verteilt es sich.“ Parkplatzkapazitäten gebe es am Blomberg genügend – auch für Tagesausflügler und Zuschauer. Straßen und Wege würden zu keiner Zeit dafür gesperrt.

Rahmenprogramm mit Party und Kinderlauf geplant

Das bisherige Rahmenprogramm stehe noch nicht detailliert fest. „Auf jeden Fall soll es eine ,Expo-Area‘ geben, in der Aussteller Testmateriealien vorstellen und verkaufen. Und wir würden gerne eine ,After-Race-Party‘ mit Band ausrichten. Es gibt zudem die Überlegung, am Freitagabend einen kleinen Kinderlauf auf die Beine zu stellen“, erklärte Hartmann. „In Österreich schießen solche Events wie Pilze aus dem Boden. Wir wollten es bewusst in Bayern ausrichten“, ergänzte Ronny Kübrich. Damit würden an dem Wochenende „sicherlich die Übernachtungszahlen nach oben gehen“.

Nach 50 Minuten Diskussion und Abwägung einigte sich das Gremium auf folgenenden Beschluss: Einer Durchführung der Veranstaltung wird zugestimmt, sofern eine Genehmigung der Jagdpächter eingeholt wird. Nikolaus Braun plädierte dafür, in den Beschluss noch aufzunehmen, dass der Veranstalter für eventuelle Schäden an Steigen, Pfaden oder Wegen hafte, was Göhzold daraufhin ergänzte. Einstimmig segneten die Räte diese Handhabung ab. Hartmann und Kübrich hoffen nun auf positive Gespräche mit den Jägern. „Sollte alles klappen, wollen wir im August mit dem Kartenverkauf starten.“ Auch von Martin März gab es positives Feedback. „Ich bin auch Trail-Läufer und würde mit an den Start gehen, wenn der Lauf hier ausgerichtet wird.“

