„Eine komplett andere Welt“: Junge Wackersbergerin besucht Sozialprojekte in Indien

Von: Melina Staar

Gruppenfoto mit einigen Schülern: Luisa Gambs (li.), Mitglied des Fördervereins Schwester Modesta Hilfe aus Wackersberg, besuchte die Klosterschule in Nordindien. © privat

Eine ganz besondere Reise unternahm kürzlich Luisa Gambs (21). Die Wackersbergerin besuchte in Indien Sozialprojekte, die vom Förderverein Schwester Modesta Hilfe unterstützt werden.

Wackersberg – „Eher spontan“ habe sich die Reise für sie ergeben, berichtet Luisa Gambs, die derzeit in Augsburg studiert. Sie sei bereits zweimal mit dem Verein in Indien gewesen, 2015 und 2017. Als nun eine ehemalige Schulfreundin mit ihrer Uni für ein Projekt nach Indien fliegen sollte und von Gambs Tipps für die Reise erhalten wollte, „hab’ ich mir gedacht, ich komm’ einfach mit“, sagt die junge Frau lachend.

300 neue Schüler

Zunächst flog sie alleine nach Shahpur, wo sie schließlich ihre Freundin und deren Gruppe aus der Uni traf. Gemeinsam mit der Gruppe besichtigten sie den Taj Mahal und fuhren nach Delhi, bevor die beiden jungen Frauen für eine Woche das Kloster besuchten, das der Förderverein unterstützt. Dort übernachteten die beiden jungen Frauen auch. Seit ihrem letzten Besuch habe sich einiges verändert, berichtet Gambs. „Es gibt jetzt einen neuen Schulanbau und 300 Schüler mehr.“ Insgesamt 2000 Schüler werden an der Klosterschule unterrichtet. Auch habe sie selbst einen anderen Blick gehabt: „Ich bin jetzt erwachsen geworden, mit 13 sieht man einiges noch naiver.“

Schwierige Kommunikation

Die Kommunikation erfolgte auf Englisch, zumindest mit den älteren Schülern, die bereits die Sprache gelernt haben. „Wir durften in einer zehnten Klasse mit in den Geschichtsunterricht. Die lernten gerade europäische Geschichte.“ Wirklich tiefer gehende Unterhaltungen seien aber mit den Schülern nicht zustande gekommen. „Denn eigentlich wollen alle nur mit einem fotografiert werden. Sie sehen nicht oft Menschen mit heller Haut.“ Es sei ein seltsames Gefühl, so etwas Besonderes zu sein. „Mein Bruder, der auch schon in Indien war, hat mal gemeint, man fühle sich wie ein Rockstar“, sagt Gambs lachend.

Karatekurs für Mädchen für mehr Selbstbewusstsein

Die beiden jungen Besucherinnen besuchten außer dem Kloster auch die Nähzentren, in denen Frauen ein Weg in die Selbstständigkeit ermöglicht werden soll. Viele dieser Projekte hat bereits Schwester Modesta, eine Wackersbergerin, angestoßen, die von 1938 bis zu ihrem Tod 2001 in Indien Entwicklungshilfe leistete. Viele andere Projekte kamen später hinzu. Ein neues Projekt ist in den kommenden Monaten ein Karatekurs für Mädchen von den Dörfern. „Wir haben die Karatelehrerin dort getroffen“, berichtet Gambs. Sie wird die Mädchen aus den Dorfschulen künftig trainieren, damit sie sich sicherer fühlen und Selbstbewusstsein erlangen.

Auch andere Städte besucht

Sicherheit war auch für Luisa Gambs und ihre Freundin ein großes Thema, als sie vor und nach dem Klosterbesuch noch weitere Teile Indiens bereisten. Sie sorgten dafür, dass sie beispielsweise eine Zugfahrt in Begleitung der jungen Männer von der Uni unternahmen. „Im Kloster waren wir bei den Schwestern, die uns auch weitere Ansprechpartner vermittelten. Ansonsten waren wir an Touristenorten, an denen viel los war.“

Konsum hinterfragt

Das Faszinierende an Indien sei die „komplett andere Welt“, in die man eintauche. „Ich war auch schon drei Monate in Peru, aber das ist uns viel ähnlicher als Indien.“ An Eindrücken bleibe ihr aber auch die völlig andere Lebensrealität, im Vergleich zum europäischen Leben. „Man empfindet es als lächerlich, für was wir Geld ausgeben. Dort betreibt man für 15 Euro eine Dorfschule, wir zahlen 100 Euro für eine Zahnbürste.“ Wenn man in die Dörfer gehe, überdenke man schon sein Weltbild. „Man erkennt: Nur, weil man keine Playstation 4 hat, ist das Leben noch lange nicht schlecht.“ Ein nächster Besuch in Indien ist noch nicht geplant, denn für die Jura-Studentin geht es nun erst einmal für zwei Semester in die USA.

Spenden: Wer die Arbeit des Fördervereins Schwester Modesta Hilfe unterstützen möchte, kann dies unter dem Spendenkonto: Förderverein Schwester Modesta-Hilfe Sparkasse Bad Tölz, IBAN: DE05700543060011436599. Weitere Informationen zum Verein gibt es unter www.modesta-hilfe.de.

