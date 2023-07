Eine unvergessliche Begegnung: Besuchergruppe aus Yffiniac zu Gast in Wackersberg

Von: Alois Ostler

Erinnerungsfoto vor dem Wackersberger Rathaus: Die Besuchergruppe aus Yffiniac mit Begleitern und Gastgebern sowie Bürgermeister Jan Göhzold (4. v. li.) und den Komitee-Vorsitzenden Alain Le Mau (3. v. li.) und Christoph Laschka (5 .v. li.). © Alois Ostler

Jugendliche aus Yffiniac erleben ereignisreiche Tage und eine stürmische Nacht in ihrer deutschen Partnerschafts-Gemeinde Wackersberg.

Wackersberg – Da war die Welt noch in Ordnung: Am Dienstagabend hat der Wackersberger Bürgermeister Jan Göhzold die Jugendgruppe aus der Partnergemeinde Yffiniac offiziell im Rathaus begrüßt und den Besuchern einen schönen Aufenthalt gewünscht. Wenige Stunden später war klar: Diese Begegnung werden die 27 Jugendlichen und ihre sechs Betreuer nicht so schnell vergessen. Der orkanartige Sturm in der Nacht zum Mittwoch raubte allen den Schlaf. Doch bis auf eine kleine Blessur kamen alle Gäste mit dem Schrecken davon (wir berichteten).

Orkanartiger Sturm weht Zelte weg

„Der Jugendaustausch ist ein elementares Standbein der Partnerschaft“, sagte Göhzold. Diese Bindung werde von den jungen Menschen gelebt und gezeigt. Er freue sich, dass nach dreijähriger Zwangspause jetzt wieder ein Austausch möglich sei. Erst Anfang Mai hatten Göhzold und sein Amtskollege Denis Hamayon bei einer Begegnung der Erwachsenen ihre Unterschrift unter die vor 20 Jahren unterzeichnete Partnerschaftsurkunde erneuert. Auch die beiden Komitee-Präsidenten schlossen sich dem an. „Das ist ein starkes Signal“, sagte Göhzold. Für ihn ist es ein Bekenntnis zur Parole „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“, dem Wahlspruch der heutigen Französischen Republik.

„Ich bin stolz auf die Freundschaft zwischen Yffiniac und Wackersberg“, so der Bürgermeister der Partnergemeinde. Denis Hamayon hatte seine Grüße in einem Brief zusammengefasst, der beim Empfang im Rathaus vom Dritten Bürgermeister Jean-Yves Martin verlesen wurde. Er ist – wie in früheren Jahren –- einer der sechs Betreuer, die die 12 Buben und 15 Mädchen bei diesem Austausch begleiten. In dem Brief heißt es: „Das ist ein gutes Jahr, weil wir uns heuer bereits zum dritten Mal treffen.“ Anfang Mai war bereits eine Erwachsenen-Delegation im Isarwinkel, und an Pfingsten fand der Besuch der Wackersberger Jugend in der Bretagne statt. Ein offizielles Wiedersehen der Erwachsenen ist 2025 geplant. Hamayon erklärte, dass er und Göhzold stolz sein können, dass sie die Bürgermeister dieser beiden Gemeinden sind. Beide Rathaus-Chefs dankten den jeweiligen Partnerschaftskomitees mit Alain Le Mau und Christoph Laschka an der Spitze für deren Unterstützung der Austauschfahrten.

1400 Kilometer liegen zwischen Wackersbger und Yffiniac

Die Jugendlichen sind auch heuer im gemeindeeigenen Hof in Haunleiten untergebracht. Aus Brandschutzgründen ist derzeit das bisherige Keller-Bettenlager nicht zu nutzen. Dafür wurde mit Unterstützung der Harley-Freunde „Isartal Chapter Bavaria“ ein Zelt mit Feldbetten neben dem ehemaligen Bauernhof aufgebaut. In der Nacht zum Mittwoch wurde die Notunterkunft aber im wahrsten Sinne des Wortes „vom Winde verweht“. Die Besuchergruppe tritt am Samstag die fast 1400 Kilometer lange Rückreise mit dem Bus nach Yffiniac an. Der Aufenthalt werde unvergesslich bleiben, so einer der Betreuer. Nicht nur wegen der aufregenden Gewitternacht, sondern auch wegen des erlebnisreichen Programms unter anderem mit Fahrten nach Neuschwanstein, aufs Brauneck und zur BMW-Welt in München.

