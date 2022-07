Frauenkreis Fischbach feiert 30-jähriges Bestehen: „Eine wichtige und allseits anerkannte Institution“

Die neugewählte Vorstandschaft des Fischbacher Frauenkreises: (hi., v. li.) Vorsitzende Rosi Baumgartner, stellvertretende Vorsitzende Regina Singer, Schriftführerin Barbara Baumgartner, Kassierin Christiane Mayer und Vizekassierin Stefanie Stadler sowie (vo., v. li.) die Beisitzerinnen Angelika Bocksberger, Christine Schneider und Josefine Wolf. Nicht auf dem Bild sind Barbara Haas und Kathrin Demmel. © Hias Krinner

Bei der Gründung wurden sie skeptisch beäugt, doch nun zweifelt niemand mehr daran, wie gut die Errichtung des Fischbacher Frauenkreises ist. Bei der ersten Zusammenkunft nach den Corona-Lockdowns gab es nun eine Neubesetzung des Vorstands.

Fischbach – Sein 30-jähriges Bestehen wollte der Fischbacher Frauenkreis 2020 feiern, doch Corona sorgte dafür, dass alle Jubiläumspläne und auch die turnusmäßigen Neuwahlen zwei Jahre lang auf Eis gelegt werden mussten. Heuer nun klappte es mit der Jahresversammlung samt Wahlen, in deren Rahmen sich deutliche personelle Veränderungen ergaben.

Margret Gerold stellte sich nicht mehr als Vorsitzende zur Verfügung – an der Spitze der Frauenvereinigung steht nun Rosi Baumgartner, die zuvor bereits Vize-Vorsitzende gewesen war. Diesen Posten wiederum übernahm jetzt Regina Singer, die damit ihr bisheriges Amt als stellvertretende Kassierin aufgab. Zur neuen Vize-Kassierin wurde die vormalige Beisitzerin Stefanie Stadler gewählt, Chef-Finanzverwalterin bleibt weiterhin Christiane Mayer. Ihren Rückzug aus der Vorstandschaft verkündete auch Schriftführerin Carolin Fischer – ihre Nachfolge trat Barbara Baumgartner an, Stellvertreterin bleibt Barbara Haas. Von der vierköpfigen Beisitzerriege wurde Kathrin Demmel wiedergewählt, die drei frei gewordenen Plätze von Stefanie Stadler, Renate Hinterholzer und Astrid Breg – letztere beiden kandidierten nicht mehr – wurden mit Angelika Bocksberger, Josefine Wolf und Christine Schneider neu besetzt.

Sich ehrenamtlich zu engagieren, ist heute nicht mehr selbstverständlich

Nach diesen intensiven Um- und Neubesetzungen ist die bereits bei den vorigen Neuwahlen begonnene „Verjüngung“ der Vorstandschaft jetzt sozusagen erfolgreich abgeschlossen. Über diese zukunftsweisende Entwicklung dürfe man sich freuen, wurde in der gut besuchten Runde festgestellt, denn es sei heutzutage nicht selbstverständlich, dass junge Leute sich ehrenamtlichen Aufgaben stellen.

Generell stand die Versammlung im Zeichen des Rückblicks auf den 30-jährigen Werdegang der unkonventionellen Vereinigung. Im Jahr 1990 von Maria Walser und Uschi Bauer initiiert und von 46 gleichgesinnten Frauen gegründet, weil es zuvor in der ehemaligen Flächengemeinde mit weit verstreut liegenden Weilern ohne festen Ortskern speziell für die Frauen kaum Gelegenheit für Zusammenkünfte und gemeinsame Unternehmungen gab, waren die ersten zehn Jahre eine Zeit des Aufbaus und des Erfahrungssammelns –durchaus kritisch beäugt von manchen Geschlechtsgenossinnen und der örtlichen Männerwelt. „Ich habe schnell gemerkt, dass man da einen breiten Buckel braucht, denn man kann es nicht jedem recht machen“, resümierte Walser, die von Anfang an bis 2010 als Vorsitzende fungierte, nach Ablauf der ersten Dekade. Doch die Truppe ließ sich nicht beirren und setzte im Lauf der Jahre viele Ideen in die Tat um: Es wurden mit viel Arbeitsgeist Weinfeste organisiert, Pflanzenbörsen und Dichterlesungen abgehalten, edle Klosterarbeiten und vielfältige Bastelarbeiten angefertigt, es gab Opernfahrten, Erste Hilfe-Kurse, Aufklärung über Brandverhütung und Sportklettern für die Jugend, man beteiligte sich an der Wallfahrt auf den Georgenberg, ging auf Kräuterwanderung und zum Pralinenkurs, bildete Gymnastik- und Walking-Gruppen, war mit dabei bei den Faschingszügen in Arzbach, bei der Bettelhochzeit in Wackersberg und absolvierte mit viel Spaß die Grill-Pool-Challenge, wie die aktuell scheidende Vorsitzende Margret Gerold in einer launig aufbereiteten Auflistung bei der Versammlung als letzte Amtshandlung Revue passieren ließ und dafür großen Applaus bekam.

Planungen für zukünftige Veranstaltungen

Wenn Corona es zulässt, sollen auch wieder der beliebte zünftige Faschings-Seniorennachmittag und schon bald die geführte Heimatexkursion und der jährliche Familienausflug stattfinden. Weil aber ohne Geld nichts läuft, waren die Frauen seit jeher bemüht, sich Einnahmen zu verschaffen. Es begann mit einer eigenständigen Verkaufsstand-Aktion in der Marktstraße, es folgte die Beteiligung an den Tölzer Christkindl- und Ostermärkten mit Selbstgebackenem sowie Hand- und Bastelarbeiten. Inzwischen ist die Kaffee- und Kuchenbewirtung bei den „Rosentagen“ und beim „Herbstzauber“ die wesentliche finanzielle Stütze.

Den anhaltenden Fleiß konnte Kassierin Christiane Mayer auch in Zahlen ausdrücken: „Im Zeitraum von 1990 bis 2020 hat der Frauenkreis rund 83 000 Euro für soziale Zwecke gespendet, mit weiteren 42 000 Euro unterstützte der Verein kirchliche und weltliche Belange vor Ort“, so ihre Gesamtbilanz. Zuletzt habe man eine Sitzbank für die Fischbacher Friedhofsbesucher angeschafft und einer hier untergebrachten ukrainischen Flüchtlingsfamilie Hilfe zukommen lassen. Mittlerweile, so Zweiter Bürgermeister Martin Fischer in seinem Grußwort, sei der Frauenkreis in Fischbach neben den angestammten Ortsvereinen „eine wichtige und allseits anerkannte Institution“. (Rosi Bauer)

