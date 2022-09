Ende des Büchertauschs am Wackersberger Wertstoffhof?

Von: Felicitas Bogner

Vor allem Bücher, aber auch andere Dinge, gab es auf dem Tauschtisch.

Bis vor Kurzem gab es am Wackersberger Wertstoffhof einen Tauschtisch. Hier konnten Bürger vorrangig Bücher abstellen oder mitnehmen – ein beliebtes Angebot. In Wackersberg ist nun Schluss damit. Der Tisch ist seit August weg. Das stößt nicht unbedingt bei jedem auf Freude und Verständnis.

Wackersberg - Therese März aus Wackersberg ist verwundert. „Der Tisch war so ein super Angebot und vor allem in Sinne der Nachhaltigkeit ein wichtiges Zeichen“, sagt sie. „Den gab es jetzt bestimmt schon seit zehn Jahren, und ich habe ihn immer gerne und viel genutzt, sowohl, um Bücher abzustellen statt wegzuwerfen, als auch, um mir welche zu holen, statt alles immer neu zu kaufen“, berichtet sie.

Auf dem kleinen Tisch habe es immer etwas zu entdecken gegeben

Erst Ende Juli sei sie am Wertstoffhof gewesen und habe etwas auf dem kleinen Tisch für sich entdeckt. „Da gab es immer so nette Dinge wie Blumenübertöpfe oder Kerzenhalter“, so März. Denn über die Jahre hinweg habe sich der eigentliche Bücher-Tauschtisch im Sortiment erweitert. „Es gab dann immer mal wieder auch kleinere Flohmarktartikel.“

Jedoch genau diese abgesprochene Erweiterung scheint der Gemeinde ein Dorn im Auge zu sein. Auf Anfrage unserer Zeitung sagt der Bürgermeister von Wackersberg, Jan Göhzold, dass das Ganze etwas überhand genommen habe. „Bisher wurden immer Bücher auf einem Tisch angeboten. Das war eine schöne Sache. Zuletzt wurde aber vieles andere abgestellt, und der Tisch reichte bei Weitem nicht mehr aus“, so die Erklärung des Rathauschefs.

Bürgerin ärgert, dass das Entfernen des Tischs nicht kommuniziert wurde

März ärgert sich allerdings nicht nur darüber, dass der Tisch weg ist, sondern auch, dass das nicht kommuniziert wurde. „Als ich Mitte August nach meinem Urlaub zum Wertstoffhof kam, war der Tisch plötzlich weg. Als ich das Personal gefragt habe, seit wann und warum, konnten sie auch nur sagen, dass das eine Anweisung der Gemeinde ist.“ Bürgermeister Göhzold bestätigt: „Das Entfernen des Tisches haben wir nicht angekündigt.“

Wackersbergerin möchte sich für das Angebot einsetzen

Dazu meint er auch: „Ich glaube auch nicht, dass da neben den Büchern noch wirklich viel Brauchbares dabei gewesen ist.“ Das sieht Therese März anders: „Ich finde den Nachhaltigkeitsgedanken dahinter total wichtig und verstehe einfach nicht, was an einem einzigen Tisch – und mehr war es ja auch nie – an einem Wertstoffhof so sehr stören kann.“

Nun hat die Bürgerin einen Brief an die Gemeindeverwaltung geschrieben, in dem sie ihren Unmut darüber kundtut. „Ich hoffe einfach, dass es eine Möglichkeit gibt, dass der Tisch oder etwas Vergleichbares wieder an den Wertstoffhof kommt.“

