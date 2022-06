Endlich wieder Dorfschießen in Wackersberg

Von: Melina Staar

Das ist die alte Schießstätte Wackersberg. Der SG sucht eine neue Location. © arp

Nach vier Jahren soll es eine Neuauflage vom Dorfschießen geben: Der SG Wackersberg-Arzbach sucht weiter neue Schießstätte.

Wackersberg – Die Wackersberger Schützen freuen sich: Nach vier Jahren Pause richten sie in der kommenden Woche endlich wieder ein Dorfschießen aus. Seit 1994 wurde das Schießen im Abstand von drei Jahren ausgetragen. Vom 20. bis 23. Juni können nun alle Einwohner von Wackersberg und Schlegldorf sowie ansässige Firmen, Vereine und deren Mitarbeiter und Mitglieder ihr Geschick im Schießen beweisen. „Es kann jeder mitmachen“, bekräftigt Schützenmeister Hans Heufelder. So könnten sich beispielsweise auch Nachbarn zu einer Gruppe zusammentun. Neu ist, dass das Schießen diesmal im Sommer stattfindet. „Eigentlich findet der Hauptbetrieb immer von Ende September bis März statt“, sagt Heufelder. Aufgrund der unklaren Corona-Lage „wollten wir es aber nun mal im Sommer probieren“. Und noch einen weiteren Zweck soll der Termin erfüllen: „Wir wollen die Leute zusammen bringen und im Dorf wieder mehr ins Gespräch kommen.“

Kommende Woche geht es los

Wie berichtet hatte sich die Schützengesellschaft 2020 als Verein selbstständig gemacht und ist seitdem keine Sparte des Sportvereins mehr. So wurde auch nichts aus den Plänen, die vorgesehen hatten, dass eine neue Schießstätte im Anschluss an die neue Turnhalle in Arzbach entstehen könnte. „Wir sind immer noch auf der Suche nach einer Schießanlage“, sagt Heufelder. Vielleicht helfe es da ja, wenn nun doch viele aus dem Dorf zusammenkommen. Denn vielleicht gebe es doch die Hoffnung auf ein Grundstück für die neue Stätte. Etliche Gespräche habe es schon gegeben, auch seien schon Grundstücke angeboten worden. „Aber leider hat es sich immer zerschlagen, weil es im Außenbereich lag oder die Nachbarn etwas dagegen hatten.“

Wackersberger Schützen: Zwist mit Sportverein überwunden

Die Wogen mit dem Sportverein hätten sich inzwischen auch geglättet, sagt Heufelder. Nach dem Austritt der Schützen war die Stimmung eine Weile angespannt. „Aber nun haben wir mit dem SV einen Mietvertrag geschlossen, der Verein ist uns während der schwierigen Corona-Zeit auch entgegengekommen.“ Die Befürchtung der SV-Verantwortlichen war nicht wahr geworden: sass etliche Mitglieder aus dem Verein austreten, da sie sich nun nur den Schützen zugehörig fühlen. „Das waren nur ein paar“, berichtet Heufelder. Im dörflichen Bereich gebe es eine ganz andere Art der Vereinstreue. Nun macht der Sportverein auch beim Dorfschießen mit, alle Differenzen sind ad acta gelegt.

Die Schützen haben die schwere Zeit jedenfalls gut überstanden. Die Mitgliederzahl hat sich mit 76 die Waage gehalten. „Vielleicht kommen durchs Schießen sogar noch ein paar dazu“, hofft Heufelder. Die Jugendarbeit laufe ebenfalls gut, wobei hier Corona seine Spuren hinterlassen habe. „Vor der Krise hatten wir immer bis zu 20 Kinder und Jugendliche dabei, jetzt sind es 13 oder 14.“ Aber das sei immer noch gut. Beim Jugendgauschießen seien die Wackersberger Schützen mit zehn Teilnehmern der drittstärkste Verein gewesen.

Für die Jüngsten gibt es bei diesem Dorfschießen zum ersten Mal die Möglichkeit, mit dem Lichtgewehr erste Erfahrungen zu sammeln. Ab sechs oder sieben Jahren kann man dieses ausprobieren. Wie viele Teilnehmer kommen werden? Das sei schwer zu schätzen, meint Heufelder. „Zwischen 160 und 220“, vermutet er. „Ich hoffe einfach, dass es gut läuft.“

Dorfschießen

Das Wackersberger Dorfschießen findet von Montag, 20., bis Donnerstag, 23. Juni, täglich von 18 bis 22 Uhr im Schützenstüberl im Sportheim Arzbach statt. Kinder mit Lichtgewehr schießen an den selben Tagen zwischen 17 und 18 Uhr. Preisverleihung ist am Freitag, 1. Juni, um 19.30 Uhr im Arzbacher Hof. Preis-Spenden sind erwünscht. Weitere Informationen im Internet auf der Seite sg-wackersberg-arzbach.de

