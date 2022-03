„Er hat gute Spuren hinterlassen“ - Trauer um Hans Kaltenhauser

Von: Alois Ostler

Hans Kaltenhauser war über 25 Jahre Tambourmajor des Wackersberger Spielmannszuges. © Privat

Familie, Arbeit und Musik – auf diesen drei Säulen fußte das Leben von Hans Kaltenhauser. Anfang vergangener Woche ist er im Alter von erst 69 Jahren gestorben.

Arzbach - Auf dem Arzbacher Friedhof ist er dieser Tage zu Grabe getragen worden – begleitet von einer überaus großen Trauergemeinschaft. 2013 war bei Hans Kaltenhauser Leukämie diagnostiziert worden. Sieben Jahre kämpfte er gegen den Blutkrebs – unterstützt von seiner Frau Annelies und den drei Kindern. Ein damals neu entwickeltes Medikament schenkte ihm trotz der schweren Krankheit noch sieben gute Lebensjahre. „Er war immer präsent“, sagte der Tölzer Stadtpfarrer Peter Demmelmair beim Requiem in der Arzbacher Filialkirche, die an diesem Tag zu klein war für die Gläubigen. Viele feierten den Gottesdienst deshalb im Freien mit.

Hans Kaltenhauser ist mit 69 gestorben

Kaltenhauser ist im elterlichen „Adlwarth“-Hof einen Steinwurf neben der Filialkirche als jüngster mit vier weiteren Geschwistern aufgewachsen. Der Verstorbene habe enorm viele Spuren hinterlassen: In der großen Familie, als gewissenhafter Arbeiter in seinem eigenen Heizungs- und Sanitärbetrieb und als leidenschaftlicher Musiker. Er war über 25 Jahre Tambourmajor des Wackersberger Spielmannszugs und hat etliche junge Burschen zu verlässlichen Trommlern „abgerichtet“. Und er hat laut Pfarrer Demmelmair gewusst, was besonders wertvoll ist: das Trinkwasser.

Kaltenhauser war seit 13 Jahren Zweiter Vorsitzender und Technischer Leiter des selbstständigen Wasserbeschaffungsverbands (WBV) Arzbach-Schlegldorf. Er sei immer zur Stelle gewesen, wenn er gebraucht wurde. Auch in den örtlichen Vereinen war er aktiv, wie die Trauerredner am offenen Grab versicherten. Für sein Engagement dankten ihm die Antlaßschützenkompanie Wackersberg, der WBV Arzbach-Schlegldorf, der Handwerkerverein Wackersberg, die Freiwillige Feuerwehr Arzbach und symbolisch weitere Fahnenabordnungen.

Große Trauergemeinde

Witwe Annelies Kaltenhauser, Sohn Hans und die Töchter Maria und Anna haben die letzten Lebenstage von Hans Kaltenhauser begleitet. „Es waren schwere Stunden“, so Annelies Kaltenhauser. „Und trotzdem müssen wir dankbar sein, dass uns noch sieben wunderschöne gemeinsame Jahre geschenkt wurden.“

„Was bleibt von einem Menschen, wenn er heimgegangen ist?“, fragte Pfarrer Demmelmair die Trauergemeinde. Seine trostvolle Antwort: „Es bleibt das, was der Mensch uns gegeben hat. Und Hans Kaltenhauser hat uns allen so viel Gutes hinterlassen.“

