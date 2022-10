Seit 90 Jahren: Prozession in Wackersberg zu Erntedank

Eine Prozession an Erntedank hat in Wackersberg seit 90 Jahren Tradition. © Demmel

In Wackersberg wird seit 1932 jedes Jahr an Erntedank ein ganz besonderer Brauch hochgehalten. Wenn das Wetter mitspielt, auch heuer wieder.

Wackersberg - Sollte es das Wetter erlauben, wird in Wackersberg am Sonntag, 2. Oktober, im Anschluss an den Gottesdienst (Beginn: 8.30 Uhr) in einer Prozession das Allerheiligste durch den Ort und durch die Fluren getragen. Auf diese Weise wird dem Herrgott nicht nur für eine gute Ernte gedankt, sondern auch Handwerker und Geschäftsleute bringen so ihre Freude über ein ertragreiches Jahr zum Ausdruck.

Zusammenhang mit Kirchenrenovierung 1932

Seit dem 3. Jahrhundert ist das Erntedankfest in der Kirche belegt. Die Dankprozession gibt es in Wackersberg seit 1932 und steht in Zusammenhang mit der Kirchenrestaurierung. So wurde es damals festgelegt und niedergeschrieben. Am 6. März 1932 wurde von der Kirchenverwaltung der Beschluss für Arbeiten am Gotteshaus gefasst, und schon am 31. März erfolgte die Einrüstung durch die Zimmerer Anton Riesch und Andreas Simon, lässt sich im Archiv lesen. Schon nach knapp sieben Monaten konnte das Gerüst wieder abgebaut werden. Die Gläubigen der Pfarrgemeinde waren begeistert, und der Vorschlag, dem Gottesdienst an Erntedank eine Prozession anzuschließen, erhielt großen Zuspruch. Am 25. September 1932 fand das erste Erntedankfest mit Prozession statt.

Zum 90. Jubiläum in diesem Jahr wird mit einer starken Beteiligung der Bevölkerung gerechnet. Neben Landwirten, Handwerkern und Geschäftsleuten freut sich Pfarrer Leo Sobik nicht nur auf das Kommen der Schützenkompanie, der Miedermadeln und Frauen im Schalk. Auch Kinder und Jugendliche sind willkommen. (dh)

