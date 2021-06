Hund fällt Rehkitz an: Tier leidet qualvoll - „es musste sterben, weil ein Halter nicht aufgepasst hat“

Sehr seltene Färbung

Einen schrecklichen Fund machte vor wenigen Tagen ein Jagdpächter im Bereich Blomberg und Unterfischbach. Er entdeckte ein Rehkitz mit einer offenen Fraktur am Unterkiefer.

Wackersberg - Wie Johanna Ecker-Schotte, Vorsitzende des Tierschutzvereins Tegernseer Tal, berichtet, konnte der Jäger feststellen, dass die Fraktur von einem Hundebiss stammt. „Das Tier lag vermutlich zwei bis drei Tage an der Fundstelle. In dieser Zeit konnte es keine Nahrung aufnehmen und auch nicht bei der Mutter säugen“, sagt Ecker-Schotte. „Vielleicht hat es auch versucht, vor dem Hund wegzulaufen, da es schon etwas größer war, aber es hatte keine Chance.“

Weil der Hund möglicherweise nicht angeleint war, fragt sie sich: „Ist die Unvernunft der Hundehalter so groß, oder interessiert es diese Menschen nicht?“ Das Rehkitz, das eine seltene und außergewöhnliche braun-weiße Färbung hat, wurde in die Auffangstation für Wildtiere zu Daniela Seeger nach Wackersberg gebracht. Jedoch waren seine Verletzungen laut Seeger so massiv, dass es schließlich von seinem Leid erlöst werden musste. „Kitze mit solch einer Färbung sind sehr, sehr selten. Es musste sterben, weil ein Hundehalter nicht aufgepasst hat“, sagt sie.

Auch im Fürtherwald kommt es immer wieder zu Szenen, bei denen Hunde Kitzen nach jagen.

Appell an Besitzer: Hunde an der Leine führen

Ecker-Schotte und Seeger appellieren eindringlich an Tierhalter, ihre Hunde an der Leine zu führen und auch nicht an der Laufleine in den Wald laufen zu lassen. „Es reicht schon eine unachtsame Minute“, betont Seeger. „Auch wegen der Hasen und Bodenbrüter sollte man auf den Wegen bleiben“, sagt Ecker-Schotte. Das gelte für Hundehalter und ihre Tiere sowie auch für Radfahrer und Spaziergänger gleichermaßen.

Immer wieder bekämen Johanna Ecker-Schotte und ihr Team Argumente zu hören wie: „Der Jäger schießt das Reh sowieso, wenn es größer ist“ oder: „Auf der Straße werden die Tiere auch überfahren“. „Diese Argumentation ist anstrengend“, sagt sie. „Die Jagd ist im Gesetz verankert, und kein Autofahrer überfährt vorsätzlich ein Wildtier. Alle Geschöpfe haben ein Recht auf Leben.“ Seeger ergänzt: „Es gibt nicht nur Hunde. Andere Tiere haben auch eine Daseinsberechtigung.“ (oy)

In Germering hatte ein Hund ein trächtiges Reh gerissen. Auch er wurde nicht an der Leine geführt.

