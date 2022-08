European Championships: Arzbacher Floß bringt Medaillengewinner zur Zeremonie

Wettbewerbe in München

Von Andreas Steppan schließen

Europameisterschaften in neun Sportarten werden derzeit in München ausgetragen. Der Arzbacher Flößer Michael Angermeier spielt bei der Medaillenvergabe eine besondere Rolle.

Arzbach/München - Die „European Championships“ starteten am Donnerstag. Seitdem kommt auch dem Arzbacher Flößerunternehmen Angermeier eine besondere Rolle zu: „Wir haben auf dem Olympiasee ein Floß eingebaut“, berichtet Flößer Michael Angermeier. Zum Einsatz kommen soll das Floß immer abends zur Siegerehrung. „Die Sportler werden mit dem Floß zu einer Bühne im Olympiasee befördert“, sagt Angermeier.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Beim Arzbacher Flößer werden Erinnerungen an die Olympischen Spiele wach

Tagsüber sei eventuell auch ein „kleiner Floß-Shuttle“ für die Besucher vorgesehen. Der Arzbacher freut sich, die Flößerei präsentieren zu können. Dabei werden bei ihm persönlich auch Erinnerungen an die Olympischen Spiele von 1972 wach. „Ich war damals Fackelläufer“, sagt er. Als aktiver Eishockeyspieler des SC Gaißach habe er seinerzeit auf Höhe der Tölzer Kaserne ein „paar Meter“, wie er sagt, mit der Fackel in der Hand zurückgelegt. Dass er nun, 50 Jahre später, bei einem sportlichen Großereignis im Olympiapark mit dabei ist, „das passt“, kommentiert der Arzbacher.

Straßenradrennen am 14. August führt durch den Landkreis

An diesem Sonntag, 14. August, steht auch Bad Tölz-Wolfratshausen im Mittelpunkt eines Europameisterschafts-Rennens. Rund 100 Kilometer des Herren-Straßenradrennens führen durch den Landkreis. Der Tross fährt über den Kesselberg und um den Walchensee in den Jachenau. Von dort geht es weiter nach Lenggries und durch die Tölzer Marktstraße nach Geretsried und weiter nach Eurasburg und Münsing. Start ist um 10.15 Uhr in Murnau, das Ziel ist der Odeonsplatz in München.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.