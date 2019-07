Frau (46) rastet nach Brand aus und beschimpft Nachbarin

Sehr ungewöhnlich endete ein Einsatz der Arzbacher Feuerwehr am Sonntagabend. Der Grund: Eine Frau, in deren Wohnung ein Feuer verhindert worden war, rastete aus und beschimpfte ausgerechnet jene Frau, die die Rettungskräfte alarmiert hatte

Arzbach - Für diese verbalen Ausfälle muss sich die 46-Jährige jetzt juristisch verantworten.

Der Vorfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr in der Kalkofenstraße, berichtet die Tölzer Polizei. Eine Frau (69) bemerkte Rauch aus der Nachbarswohnung und wählte den Notruf. Daraufhin rückten neun Mann der Feuerwehr Arzbach aus, berichtet der stellvertretende Kommandant Karl Scheifl. In der Wohnung sahen sie, dass die Bewohnerin, eine 46 Jahre alte Frau, vergessen hatte, in der Küche das Ceranfeld auszuschalten. Auf der heißen Platte befanden sich ein Topfdeckel mit Plastikanteil sowie Topflappen. Die Sachen waren angekokelt, deshalb kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr zog die Sachen beiseite, verhinderte einen Brand und lüftete die Wohnung fachmännisch.

Die 46-Jährige Bewohnerin war in dieser Zeit nicht zu Hause. Als sie jedoch kurze Zeit später wieder kam und sah, was passiert war, geriet sie außer Fassung. Laut Polizeibericht beleidigte sie die Nachbarin, die die Rettungskräfte alarmiert hatte, lautstark mit derben Ausdrücken. Die 69-Jährige ließ sich das nicht gefallen und erstattete Anzeige. Die 46-Jährige muss sich dafür jetzt wegen Beleidigung vor dem Staatsanwalt verantworten.

