Arzbach: Simon Fuchs verarbeitet Fleisch ganzheitlich und leidenschaftlich

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Die Küche ist sein „Sportwagen“ (hinten, li.): ein Passiergerät, welches Tiefgefrorenes extra klein fräst, vor dem Fenster hängen vier höhenverstellbare Wärmelampen, daneben sind Profimesser frisch gewetzt einsatzbereit, rechts im Bild eine Back-Garkombination mit Tellerwärmerfach. Die Platte der Kücheninsel, an der Simon Fuchs steht, hält bis zu 800 Grad heiße Pfannen und Töpfe aus. Aus seinem Wasserhahn kommt auf Knopfdruck sowohl Sprudel als auch kochend heißes Wasser. © arp

Mit Schürze am Herd stehen: Für viele eine alltägliche Pflicht, für andere Passion pur. Was mit einer lapidaren Männer-Wette begann, hat heute schon fast Sterne-Niveau. Der gebürtige Arzbacher Simon Fuchs hat sich auf höchstes kulinarisches Level gekocht, gegart und gegrillt.

Arzbach/Königsdorf – Drei dunkelrote Filetsteaks liegen in einer massiven Kupferpfanne. Das heiße Öl zischt und brutzelt. Blitzschnell nimmt die Fleischseite auf dem Pfannenboden Farbe an, dann macht sich schon ein feiner Röstgeruch in der Luft breit. Im Topf daneben blubbern hellgrüne Rosenkohlblätter in cremiger Rahmsoße. Der Küchenchef dreht sich um und schiebt ein Blech mit einem etwa 20 Zentimeter langen Stück Rinderbrust auf die mittlere Backofenschiene, bevor er das nun knusprig gewordene Steak auf dem Herd flink wendet. Dann holt er Teller aus einer Schublade heraus – perfekt auf 55 Grad vorgewärmt.

Profiequipment in Küche in Königsdorf

Nein, wir befinden uns nicht in den Räumlichkeiten eines Nobelrestaurants, wir sind zu Hause bei Simon Fuchs, der aus Arzbach stammt und jetzt in Königsdorf lebt. Fleischzubereitung auf höchstem Niveau ist seine Leidenschaft. Er stellt die Teller auf die Anrichte und zieht von der Decke Lampen herunter. „Ich will das Gericht schließlich heiß servieren. Die Wärmelampen verschaffen mir 15 Minuten mehr Zeit“, sagt Fuchs, der die hohe Kunst des Kochens als reines Hobby betreibt. Studiert hat er BWL, aktuell arbeitet er in einem amerikanischen Unternehmen im Verkauf. „Das hier habe ich mir alles selbst beigebracht“, sagt er und wetzt sein Messer.

Schweinerücken und T-Bone-Steak hängen in Fuchs’ Dry-Aged Schrank, um bei kühlen, trockenen Temperaturen die perfekte Reife am Knochen zu erlangen. © arp

Kein Wunder, dass sogar eines der renommiertesten deutschen Koch-Magazine jüngst auf den 33-Jährigen zugekommen ist. Aktuell ist er in einem fünfseitigen Beitrag in der „Beef – Männer kochen anders“ mit seiner exklusiven Küche zu sehen. „Das Magazin ist der Playboy, nur mit Fleisch und Whiskey, statt mit nackten Frauen“, sagt Fuchs und lacht. An den Herd gekommen ist er vor 14 Jahren. „Es war erst nur eine banale Wette.“ Ein Schulfreund, der eine Kochlehre im Freihaus Brenner begonnen hatte, meinte zu ihm: „Kochen ist nur was für harte Burschen“. Diese Provokation konnte Fuchs nicht auf sich sitzen lassen.

Im „Playboy für Fleisch und Whiskey“

„Die Wette bestand darin, dass ich in sechs Monaten gleich gut kochen kann wie er.“ Als Maßstab: Ein Schweinefilet in Rahmsoße. Von Ehrgeiz und Stolz zerfressen, machte sich Fuchs also ran. Final einigten sich die beiden in ihrem Kochduell auf ein Unentschieden. „Danach ging es weiter, ich habe während des Studiums in einer Achter-WG in Ravensburg gelebt, da musste schließlich auch einer kochen“, sagt der begnadete Hobbykoch, während er sorgfältig das Püree mit einem Löffel auf den Tellern anrichtet. Sein erstes Profi-Utensil? Ein Fleischmesser.

Nach und nach habe er mehr ausprobiert, Kochkurse belegt – und sei in Sternerestaurants essen gegangen. „Dort habe ich die Köche angesprochen und sie ausgefragt“, berichtet er von seinem autodidaktischen Werdegang. „Irgendwann ist es zu meinem Sport geworden.“ Beruflich kam Gastronomie für Fuchs aber nie in Frage: „Ich muss ja mit irgendwas Geld verdienen, um mir mein Hobby zu finanzieren“, sagt der Betriebswirt mit einem verschmitzten Lächeln.

Dreierlei vom Wagyu-Rind – garniert mit Rosenkohl und Bratkartoffelpüree. In ihrem Weinkeller lässt es sich Familie Fuchs öfter mit Freunden schmecken. © arp

Nicht nur für Freunde und Familie kocht Fuchs gerne groß auf. Manchmal machen sich seine Frau Marianne und er ein romantisches Dinner. „Das kann auch mal an einem Mittwoch ohne jeden Anlass sein“, sagt seine Ehefrau verzückt mit der kleinen Tochter auf dem Arm. Marianne Fuchs hilft auch gerne mit. „Ich bin für Spätzle oder Knödel zuständig“, sagt sie. Und nicht selten auch für die Fleischlieferung. Bei der Familie Fuchs geht hier vieles Hand in Hand. „Mein Schwiegervater hat einen Landwirtschaftsbetrieb in Helfertsried und züchtet Wagyu-Rinder“, erklärt er. „Da weiß ich, dass es den Tieren gut ging.“ Ein unantastbares Credo für ihn. „Ich kaufe nur regionale Fleischwaren ein, bei denen nachvollziehbar ist, wo die Tiere gelebt haben.“

Räucherofen und Fischweiher in Arzbach

Mitbekommen hat er diese Einstellung schon von klein auf. In Arzbach hat er gemeinsam mit seinem Vater Hans, der dort einen Fischweiher hat, auch viel geangelt. „Im Garten meiner Eltern habe ich einen Räucherofen, da machen wir öfter gemeinsam Fisch“, erklärt er. Es ist wichtig, dass man einen Bezug dazu hat, wo die Tiere leben, und auch, was es bedeutet, sie zu essen. Das lernte er nicht zuletzt auch während der Schulzeit, als er in einer Metzgerei jobbte. „Ich hatte da einen guten Chef, der mir viel gezeigt hat. Vor allem mit Blick darauf, wie man bei der Ausschlachtung das ganze Tier verwertet.“ Trotz allem bleibt er bescheiden. „Zwar habe ich Spaß daran, mich mit guten Leuten zu messen, aber ich würde es mir niemals anmaßen, mich mit einem Schuhbeck oder Witzigmann zu vergleichen.“ Apropos Witzigmann: „Von dem fehlt mir in meiner Kochjackensammlung noch ein Exemplar“, meint er schmunzelnd.

Wertvolle Erfahrungen bei Erich Schwingshackl

Einem großen Lehrmeister konnte der 33-Jährige schon über die Schulter schauen. „Wertvolle Erfahrungen habe ich bei einem Praktikum im Tölzer Restaurant von Erich Schwingshackl gesammelt.“ Dies prägte nicht zuletzt auch seinen heutigen Kochstil, den er als „klassisch-französisch mit alpenländischen Einschlag“ beschreibt. Überdies habe er von Schwingshackl gelernt, „Die Ruhe am Pass – also beim Teller anrichten – zu bewahren und die Küche übersichtlich und organisiert zu halten.“ Auch in Sachen Soßen habe er einiges aus der Zeit mitgenommen. „Die Soße ist schließlich das Teuerste am Essen, wenn man wirklich die einzelnen Zutaten lange einkocht und keine Geschmacksverstärker verwendet“, erklärt der 33-Jährige und ergänzt: „Wenn ein Arzt einen Fehler macht, ist ein Mensch tot, ein Koch schüttet einfach Soße drüber.“ Fuchs zwinkert charmant, schenkt sich einen Schluck Helles ein und beißt genüsslich in die saftige Rinderbrust.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie hier.