Flößer sind bereit für die neue Saison - Familie Angermeier arbeitet nach jahrhundertealter Tradition

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Treffsicher schlägt Michael Angermeier mit einer Axt Einbuchtungen für die Querbalken in die Fichtenstämme. Jedes Floß, das hier entsteht, ist ein handgemachtes Unikat. © arp

Flößerei hat im Landkreis seit Jahrhunderten Tradition. Einst wurden Holz und Kalk bis nach Wien geflößt, heute sind die Isarfahrten eine Freizeitattraktion. Am 29. April startet die Saison. Familie Angermeier steckt in den letzten Vorbereitungen.

Arzbach – Harziger Geruch von frischem Holz liegt in der Luft. Zwischen knapp 20 Meter langen Fichtenstämmen werkelt Michael Angermeier trotz eisigem Wind neben seiner Lagerhalle gegenüber dem Arzbacher Sportplatz. Treffsicher haut der 72-Jährige mit einer Axt eine Kerbe in einen Baumstamm. Bei jedem Schlag springen kleine Holzsplitter weg. Er fährt mit der Hand über die Einbuchtung und wischt die Späne weg. „Hier kommt ein Querbalken, ein sogenannter Rochen, zur Festigung des Floßes rein“, erklärt er und lehnt sich gegen einen Stamm. Bis zum Saisonstart im Mai müssen sechs neue Flöße gebaut werden.

Isarfloßfahrten Angermeier: Familienunternehmen in 5. Generation

Seit Anfang März arbeitet Michael Angermeier mit seinem Sohn Stefan, mit dem er das Geschäft mittlerweile gemeinsam führt, an der Fertigstellung. Hinter ihnen liegt schon viel Arbeit. „Im Oktober haben wir die Fichten geliefert bekommen – sie stammen aus den umliegenden Wäldern der Staatsforsten“, sagt der Seniorchef. Geschlagen werden die Bäume nach dem abnehmenden Mond. Eine uralte Überlieferung. „Es hat sich immer bewährt. Wenn der Mond abnimmt, ist weniger Feuchtigkeit im Stamm“, erklärt Michael Angermeier. Sind die Bäume gefällt und am Lagerplatz in Arzbach angekommen, muss die Rinde runter. Feinste Handarbeit. „Dann lagern die Bäume über den Winter hier.“ Durch die Kälte werden die Stämme leichter. „Das ist wichtig, damit sie gut schwimmen.

Wenn der Mond abnimmt, ist weniger Feuchtigkeit im Stamm.

Im Frühjahr bringt das Vater-Sohn-Duo die Stämme dann in Form. „Als Erstes schneiden wir sie auf Länge“, sagt Junior-Chef Stefan Angermeier. „Jeder Stamm muss 18,30 Meter lang sein“, sagt er und deutet auf die passgenau geschnittenen Enden, während er ein viereckiges Loch in das Holz einarbeitet. Jeder Handgriff sitzt. „Das wird die Befestigung für das Ruder.“ Präzision sei das A und O. „Das Ruder hat eine immense Hebelwirkung, da muss alles stabil sein.“

Flößerei im Isartal: Vom Warentransport zur Freizeitakttraktion

Stefan Angermeier hat das Wissen rund um die Flößerei von seinem Vater mitbekommen. In fünfter Generation baut die Familie die Holzgefährte. Michael Angermeiers Urgroßvater hat das Geschäft aufgebaut. „Damals ging es rein um Warentransport“, berichtet der heutige Seniorchef. „Während mein Großvater und mein Vater Flößer waren, kam dann der Wandel.“ Schienen und Straßentransport lösten die Isar als Handelsstraße allmählich ab.

In der fünften Generation ist Stefan Angermeier in das Familienunternehmen eingestiegen. Seit März bringt er die Baumstämme in Arzbach in Form. © arp

„Ohne die Flößerei würde München heute nicht so dastehen“, ist sich der 72-Jährige sicher. Denn für die Bauten in der bayerischen Landeshauptstadt wurde viele Jahre lang massenweise Holz und Kalk aus der Region die Isar abwärts transportiert. „Um 1960 war es ganz aus, und wir haben auf Personenflößerei gesetzt“, berichtet der 72-Jährige. Erst waren es nur junge Leute aus einigen Studentenverbindungen, die die knapp 30 Kilometer lange Floßfahrt als Vergnügungstour nutzten. Dann wurden die Isarfloßfahrten der Arzbacher Familie immer populärer. Heute finden Betriebsfeiern, Junggesellenabschiede, Geburtstage und sogar Hochzeiten auf den Flößen statt. „Es hat sich schrittweise zu dem Erlebnis entwickelt, das es heute ist“, meint der Seniorchef.

Geändert habe sich in all den Jahren am Handwerk nichts. „Es ist nach wie vor ein harter, aber schöner Beruf“, meint Stefan Angermeier. „Für mich war es immer klar, dass ich ins Geschäft einsteigen will. Seit ich schwimmen kann, bin ich in jeder freien Minute dabei gewesen.“ Eine Lehre gibt es für den Beruf nicht. „Da muss man reinwachsen.“ Das dauere unterschiedlich lange. „Der eine hat es nach drei Jahren kapiert, der andere nach fünf“, sagt Angermeier sen. achselzuckend. Das Interesse an dem Beruf sei groß. „Meist sind es Bekannte, die mitarbeiten wollen.“ Seit einem Jahr haben Angermeiers sogar die erste Frau als Flößer-Anwärterin im Team. „Sie war Gast und ist nach der Fahrt auf uns zugekommen“, erinnert sich Stefan Angermeier. „Und sie schlägt sich nicht schlecht“, lobt sein Vater.

22 Tonnen schweres Floß von Hand gesteuert

Auf den Flößern lastet eine große Verantwortung. „Man muss den Flusslauf gut kennen. Trotzdem ist keine Fahrt wie die andere. Je nach Wasserstand gibt es große Unterschiede“, erklärt der 35-Jährige. Auch Kraft in den Armen ist sehr wichtig. Immerhin ist es kein leichtes Unterfangen, das 7 mal 18 Meter große und 22 Tonnen schwere Floß von Hand zu steuern.

Der Tag eines Flößers beginnt um 5 Uhr morgens mit dem Zusammenbau. „Wir rollen die Stämme in Wolfratshausen ins Wasser und bauen sie dann zusammen“, schildert der 35-Jährige die Abläufe. „Um 8 Uhr geht die Fahrt dann los.“ Eine Drei-Mann-Besatzung – bestehend aus dem Förg (Floßführer), dem Dritt-Förg und dem Stürer (Steuermann) hinten – bringt die Gäste bis nach München-Thalkirchen. Dort wird das Floß dann wieder auseinandergebaut, und die Stämme werden per Lkw zurück nach Wolfratshausen gebracht. „Das trainieren wir die ganze Saison. Im September können wir’s dann“, scherzt Michael Angermeier lachend.

Isarfloßfahrten: Gästeklientel im Wandel

Während das Handwerk statisch geblieben ist, habe sich die Gästeklientel gewandelt. „Früher wurde schon ordentlich gefeiert, mittlerweile ist das Publikum ruhiger geworden, und die meisten erleben die Fahrt eher als Naturerlebnis“, bemerkt der Senior-Chef. Bis zum zweiten Septembersonntag werden die Angermeiers nun jeden Tag auf der Isar verbringen. Am Ende der Saison kommen die Stämme zum Sägewerk und werden weiterverarbeitet. Die Nachfrage nach den Fahrten ist ungebrochen, freuen sich die Angermeiers. „Wir haben nur noch vereinzelte Termine frei. Die Wochenenden sind meist schon im November voll ausgebucht“, erklärt Stefan Angermeier. Kein Wunder: Immerhin wurde die Flößerei von der Unesco zum Immateriellen Kulturerbe der Menschheit erklärt. Michael Angermeier fühlt sich auch deshalb in seinem Wirken bestätigt: „Das war schon ein Ritterschlag“, meint er stolz und widmet sich wieder seinen Holzstämmen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.