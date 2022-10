1,77 Promille: Wackersberger sitzt betrunken im Auto - und wird trotzdem freigesprochen

Von: Rudi Stallein

Sechs Flaschen Bier hatte der Angeklagte im Auto geleert. Der Bierkasten stand auf der Rückbank. © IMAGO / Sven Simon

1,77 Promille hatte ein Wackersberger, als ihn die Polizei auf einem Parkplatz in seinem Auto entdeckte. Dennoch bekam er jetzt vom Gericht seinen Führerschein zurück - denn alles war ganz anders als gedacht.

Wackersberg/Wolfratshausen – Als zwei Polizistinnen den älteren Herrn auf einem Parkplatz an der Kreisstraße Töl 7 aus seinem Auto baten, war dieser offensichtlich betrunken. „Er lallte und schwankte, den Alkohol roch man durch die Mund-Nasen-Maske“, erinnert sich eine Beamtin. 1,77 Promille ergab später die Blutprobe.

Auf der Rückbank steht ein Bierkasten mit sechs leeren Flaschen

Die Frage, wie der Mann sich diesen Wert angetrunken hatte, beantwortete ein Blick auf die Rückbank des Fahrzeugs: Aus dem dort stehenden Bierkasten waren sechs Flaschen geleert worden, eine weitere Flasche steckte halbvoll in der Mittelkonsole. Gegen den 64-Jährigen wurde daraufhin ein Verfahren wegen fahrlässiger Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet, sein Führerschein wurde eingezogen. Zu Unrecht, wie sich mehrere Monate später in einer Verhandlung am Wolfratshauser Amtsgericht herausstellte.

„Mir ham richtig schön g’hackelt“, sagt der Angeklagte über den Streit mit der Gattin

Den Polizistinnen gegenüber hatte der Angeklagte damals, am Silvestertag des vorigen Jahres, erklärt, gegen Mittag in einem Lokal in Bad Tölz nur ein Weißbier getrunken zu haben. Vor Gericht erzählte er nun die ganze Geschichte. An jenem Tag habe er schon in der Früh „über dies und das und Gott und die Welt“ Ärger mit der Ehefrau gehabt, erklärte der Wackersberger. „Mir ham richtig schön g’hackelt.“ Deshalb sei er froh gewesen, nach Tölz fahren zu können. Dort habe er getankt, einen Kasten Bier für die Tochter gekauft und Lotto gespielt. Dann sei er in eine Gaststätte gegangen. „Ich dachte, ich find’ jemanden zum Ratschen“, erläuterte der Mann. „Aber Silvester hat offenbar niemand Zeit für die Kneipe.“

Auf dem Parkplatz wurde weiter sinniert

So hockte er eine Stunde allein vor seinem Weißbier und machte sich dann auf den Heimweg. Der Wirt des Lokals bestätigte das. Doch daheim kam der Mann nicht an. Er habe wegen des Streits in der Früh noch nicht nach Hause gewollt, sondern sei stattdessen auf einem Parkplatz stehengeblieben. Weil der Kasten Bier schon mal da war, habe er „eine Halbe aufgemacht und weiter sinniert“, so der Angeklagte.

Verhandlung nimmt für den Angeklagten ein glückliches Ende

„Dann ist die nächste Halbe dran gewesen und noch ’ne Halbe – und dann stand plötzlich die Polizei neben mir.“ Die habe auch seine Frau angerufen, damit sie ihren Mann abhole. „Dann war die Stimmung natürlich noch schlechter“, ließ der Gatte das Gericht wissen. „Das war nicht lustig.“ Letztlich habe man sich jedoch zusammengerauft. „Ich brauche sie ja zum Fahren, da muss man eben um Schönwetter anhalten.“ Das hat sich nun erledigt, denn die Verhandlung nahm für den Mann ein glückliches Ende. „Der Angeklagte wird freigesprochen“, verkündete Richter Helmut Berger und entsprach damit dem Antrag der Staatsanwältin. „Sein Führerschein ist ihm umgehend wieder auszuhändigen.“

Dass er betrunken bis zum Parkplatz gefahren war, konnte dem Mann nicht nachgewiesen werden

Der Grund: Dass er betrunken bis zum Parkplatz gefahren war, konnte dem Mann nicht nachgewiesen werden. Ein Rechtsmediziner hatte berechnet, dass der Genuss des Weißbiers allein einen Wert von deutlich unter den erlaubten 0,5 Promille ergeben hätte. „Den hohen Promillewert kann man mit dem Nachtrunk erklären“, so der Sachverständige. „Einer sitzt im Auto mit sieben Bier intus, der muss ja irgendwie dahin gekommen sein“, rechtfertigte der Richter die Entscheidung der Staatsanwaltschaft, die Sache zu verfolgen. Dem Angeklagten gab er mit auf den Weg: „Man muss schon die ganze Geschichte erzählen – dann muss man nicht monatelang ohne Führerschein herumhocken.“ Der Angeklagte verzichtete darauf, Ansprüche wegen der Sicherstellung seines Führerscheins zu erheben. Wie die Gattin auf den Ausgang des Verfahrens reagierte, ist nicht bekannt.