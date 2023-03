Früher Start beim Hochwasserschutz am Arzbach

Von: Felicitas Bogner

Eine provisorische Brücke für die Arbeiter steht seit vergangener Woche. © arp

Die frühlingshaften Temperaturen in der vergangenen Woche ermöglichten einen frühen Start bei den Hochwasserschutzmaßnahmen am Arzbach.

Arzbach/Schlegldorf - Erste Vorbereitungen für die anstehenden Hochwasserschutzmaßnahemn am Arzbach wurden bereits getroffen: Arbeiter errichteten eine provisorische Brücke auf Höhe des Fußgängerstegs an der Alpenbadstraße. Wie berichtet wird im Laufe des Jahres eine Hochwasserschutzmauer zwischen dem Freibad und der Staatsstraßenbrücke errichtet.

Arzbach: Provisorische Baubrücke bereits errichtet

„Der obere Bereich zwischen den Tennisplätzen und dem Bach ist für die Arbeiter weder von der Schlegldorfer noch von der Arzbacher Seite gut zugänglich“, erklärt Robert Patri vom Wasserwirtschaftsamt Weilheim auf Nachfrage unserer Zeitung. „Daher haben wir nun für die Durchführung der Maßnahme eine provisorische Baubrücke errichtet. So können die Arbeiter den Bach queren.“ Als nächster Schritt stehen die Erdarbeiten an. Diese werden durch die Firma Rest aus Holzkirchen ausgeführt.

Anwohner per Einwurf über Maßnahmen informiert

In einer Postwurfsendung an die Anwohner schreibt das Wasserwirtschaftsamt, dass auf die Arbeiten im Bereich der Tennisplätze der Abschnitt entlang der Alpenbadstraße folgen werde. „Als Letztes wird die Mauer auf der rechten Seite zwischen Tennisplätzen und Fußgängersteg errichtet“, heißt es in dem Infobrief weiter. Einen detaillierten Überblick über die folgenden Maßnahmen wird das Wasserwirtschaftsamt in der kommenden Woche veröffentlichen, kündigt Robert Patri an. Ziel sei es, die Hochwasserschutzmaßnahmen im September abgeschlossen zu haben.

