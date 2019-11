Gänsehaut-Atmosphäre beim Fischbacher Wirtshaussingen

Gemeinsames Musizieren und Singen im Wirtshaus - das war einst ganz normal. Doch die schöne Tradition ist in Vergessenheit geraten, wurde jetzt aber in Fischbach wiederbelebt.

Fischbach – Früher wurde in den Wirtshäusern nach dem Schafkopfen eine „Ziach“ oder eine Gitarre hervorgekramt und dann wurde gesungen. Haben das die Menschen verlernt? Nicht ganz, denn das Volksmusikarchiv des Bezirks Oberbayern will das „gesellige Wirtshaussingen“ wiederbeleben und schickt dafür Musikanten aufs Land. Die Veranstalterinnen, Ortsbäuerin Rosi Bauer und Margarete Gerold vom Fischbacher Frauenkreis, staunten nicht schlecht, als so viele weitere Stühle in den Saal des Gasthofes Fischbach getragen werden mussten. Das Interesse war riesig.

Vorsänger Ernst Schusser aus Bruckmühl freut das: „Schee langsam fang ma o“, ermutigte er das Publikum zum Mitsingen. Und: „Wir drücken jetzt nicht auf die Taste, wir singen selber.“ Und wirklich alle stimmten mehr oder wenig gekonnt mit ein, so wie Schusser es vorgab: „Laut oder mehrstimmig, jeder so wie er mag und ganz für den eigenen Genuss, das ist nicht Gema-pflichtig.“ Mit seiner Ziach gab er den Ton vor, begleitet von Eva Bruckner auf der Gitarre.

Lieder beim Wirtshaussingen: melodisch anspruchsvoll, rhythmisch prägnant und zum Teil hochpolitisch

Im Saal entstand schnell Gänsehaut-Atmosphäre, denn die Älteren hatten die bekanntesten bayerischen und deutschen Volkslieder früher einmal im Elternhaus oder in der Schule gelernt, die Melodien waren noch unauslöschlich in ihre „Festplatte“ eingebrannt. Diese historischen Volkslieder, etwa aus der Freiheitsbewegung der Romantik, sind ja auch überhaupt nicht langweilig, sondern melodisch anspruchsvoll, rhythmisch prägnant und zum Teil hochpolitisch.

Die Lieder haben auch erstaunliche Texte, zu denen Schusser viel Hintergrundwissen beisteuerte: Bierselig wie der „Säufer im Himmel“, frech und politisch nicht korrekt wie das „Lustige Zigeunerleben“, spöttisch und frivol wie der (Wittelsbacher) „Jäger aus Kurpfalz“ oder trotzig-aufrührerisch wie „Die Gedanken sind frei“ gegen die Tyrannei der napoleonischen Besetzung. Damals gab es Zensur und Liederverbotslisten. „Die Freiheit ist fragil“, mahnte Schusser und verwies auf den verzweifelten Widerstand der Studenten in Hongkong. „Die machen sich jetzt bestimmt auch mit Liedern Mut.“

Mit „Lili Marleen“ klingt der Abend aus

Texte voll Lebensweisheit über große Gefühle, über wahre Freundschaft, Liebe und Treue, über Trennung und Verlust. Mit „Ade zur guten Nacht“, „Muß i denn, muß i denn“ und „Lili Marleen“ klang der Abend recht sentimental, aber doch mit einer Botschaft aus: Ernst Schusser wird sicher wieder nach Fischbach kommen. Rainer Bannier

