Gala-Dinner à la Miniköche: Abschluss im Arzbacher Hof

Von: Felicitas Bogner

Räucherlachs auf Reiberdatschi: Miniköchin Emma Monn bereitet zusammen mit (v. li.) ihrem Paten Seppi Waldherr, Azubi Jannik Kovachev und Koch Otto Knon die Vorspeise zu. © arp

Räucherlachs auf Reiberdatschi, ein Böfflamott mit Knödel-Duo an Rindersoße und als Dessert eine Schokoladentarte mit Softeis. Dieses Menü bereiteten die Miniköche im „Arzbacher Hof“ zu. Anlass war das Gala-Dinner zum Abschluss ihrer Ausbildung.

Arzbach – Stolze Eltern, gespannte Lehrer und Kommunalpolitiker tummeln sich im Garten des „Arzbacher Hofs“. Zwischen ihnen huschen mit weißer Kochjacke, Halstuch und Schürze bekleidete Kinder mit Tabletts umher und servieren alkoholfreie Cocktails. In der Küche des Wirtshauses herrscht ebenfalls emsiges Treiben: Koch Otto Knon gibt gerade letzte Anweisungen, wie der Räucherlachs am Salatbouquet drapiert werden soll. „Ich war früher schon als Ausbilder für den Nachwuchs hier zuständig“, erklärt Knon. „Ich gebe das Wissen einfach sehr gerne weiter, und es macht mit den Kindern auch wirklich Spaß.“

Gala-Dinner ist die praktische Abschlussprüfung

Aber jetzt muss es schnell gehen. Immerhin warten über 100 hungrige Gäste auf den ersten Gang des Gala-Dinners. Es ist zugleich die praktische Abschlussprüfung der jungen Hobbyköche. Seit 2016 hat die Wirtsfamilie Linke vom „Arzbacher Hof“ die Aufgabe übernommen, die Miniköche Isarwinkel auszubilden. „Meine Motivation ist es, etwas weiterzugeben und Kinder nachhaltig an die Themen Ernährung und Kochen heranzuführen“, sagt Michaela Linke. Dann dreht sie sich um und signalisiert den Kindern, die der Reihe nach mit Tellern bepackt aus der Küche kommen, wer an welchen Tischen servieren soll.

Letzte Tipps für den perfekten Service gab es von Teamleiterin und Wirtin Michaela Linke. © arp

Bestärkt wurde die Wirtin in ihrer Entscheidung, einen Tag im Monat für die Ausbildung der Miniköche zu investieren, durch die Bewerbungsschreiben der Kinder. „Einer hat geschrieben, dass er entweder Fußballprofi oder Koch beim FC Bayern werden will, während ein anderes Mädchen meinte, dass sie mitmachen will, weil sie so gerne isst“, berichtet Linke amüsiert nach dem Hauptgang.

Die elfjährige Emma Monn aus Arzbach springt aufgeregt zwischen Küche und Service hin und her. Heute muss jeder Griff sitzen, immerhin will sie ihre Eltern von ihren Fähigkeiten überzeugen. „Meine Mama hat mich nicht so gerne mitkochen lassen, weil sie immer Angst hatte, dass etwas passiert“, erklärt die Schülerin. „Aber jetzt habe ich hier gelernt, wie man kocht und backt. Daher sollte sie künftig keine Bedenken mehr haben.“

Anna Ertl aus Lenggries sieht es als große Bereicherung, bei den Miniköchen Einblicke in die professionellen Arbeitsabläufe der Gastronomie bekommen zu haben. „Wir haben richtig viel über Kochen, aber auch regionale und saisonale Produkte gelernt.“ Am meisten Freude hat der 14-Jährigen das Zubereiten von Cocktails – natürlich alkoholfrei – bereitet. „Das habe ich zuvor noch nie probiert.“ Auch ihre Eltern sind zufrieden: „Wir haben natürlich profitiert, wenn die Anna die Sachen zu Hause nachgekocht hat“, sind sich ihre Eltern Markus und Christine Ertl einig.

Gründer Jürgen Mädger erinnert sich an Anfänge

Anerkennung gibt es aber nicht nur von Familienmitgliedern. Auch Landrat Josef Niedermaier als Schirmherr zeigt sich begeistert. Er richtet lobende Worte an Wirtin Michaela Linke und den Gründervater der Mini-Köche, Jürgen Mädger, der eigens für das Abschlussessen aus Bartholomä (Schwäbische Alb) angereist ist.

„Die Miniköche sind eigentlich nur daraus entstanden, dass mein Sohn 1989 meinte, wir sollen doch bei uns in den Hotels mal etwas für das Ferienprogramm anbieten“, erinnert sich der 77-Jährige an die Anfänge. „Die Kinder wollten damals Schnitzel mit Pommes kochen. Am Ende des Ferienprogramms habe ich befunden, dass es schön wäre, nachhaltig und langfristig Kinder an das Thema Kochen und Ernährung heranzuführen“, erklärt der ehemalige Hotelinhaber. Mittlerweile haben europaweit schon über 30 000 Kinder an dem gemeinnützigen Projekt teilgenommen – als Miniköche oder auch später als Paten der nächsten Generation. „Die Miniköche sind kein Kochkurs, sondern eine Lebensschule“, unterstreicht Mädger.

Ehrengäste: Miniköche-Gründer Jürgen Mädger und Catherine Karanja vom Hotel- und Gaststättenverband. © arp

Dass man durch die frühen Einblicke in die Gastronomie auch dem Fachkräftemangel begegnen könnte, sei nicht das primäre Ziel der Miniköche, aber „natürlich ein angenehmer Nebeneffekt“, meint Catherine Karanja vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga), der seit 2021 für das Projekt zuständig ist. Ob Seppi, Emma, Anna und die anderen 20 Kinder später Heizungsbauer, Fußballprofi oder doch Koch werden, wird sich zeigen. Dass sie eine gute Figur hinterm Herd und im Service machen, das haben sie im „Arzbacher Hof“ bewiesen.

