Gefährlich: Viele ignorieren Steg-Sperre

Der Steg über die Isar zwischen Arzbach und Obergries ist derzeit gesperrt. Einigen Zeitgenossen scheint dies aber egal zu sein.

Arzbach/Obergries– Sie ignorieren die Warnschilder, zerreißen das Flatterband und klettern über die Absperrung: Pendler, Radlfahrer und Schüler können sich mit der vorübergehenden Sperrung des Isarstegs zwischen Arzbach und Obergries offenbar nicht anfreunden. „Das ist wirklich richtig gefährlich“, warnt Gaißachs Bürgermeister Stefan Fadinger.

Das Problem: Viele Arzbacher nutzen den Steg täglich, um zu der BOB-Haltestelle in Obergries zu gelangen. Sie müssen nun entweder mit dem Auto fahren – oder gleich die weiter entfernten Haltestellen in Bad Tölz oder Lenggries ansteuern.

Die Sperre des Stegs dauert Fadinger zufolge voraussichtlich bis zum 9. November. Er bittet die Bürger auch im Namen seines Wackersberger Amtskollegen Alois Bauer um Verständnis. „Das ist eine notwendige Maßnahme und keine Schikane der Bürger.“ Viele sehen das offenbar anders. Laut Fadinger haben bereits etliche Bürger in der Gemeinde angerufen und ihren Unmut kundgetan. Dabei sei die Sperre angekündigt gewesen. An der Isarbrücke in Lenggries und zu Beginn des Wegs auf Höhe von „Reifen Pascher“ in Bad Tölz hat Fadinger nun Schilder anbringen lassen, um auf die Problematik hinzuweisen

Die Brücke aus dem Jahr 1983 bekommt einen neuen Betonüberzug. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit wird außerdem das Geländer erhöht. Künftig müssen Radlfahrer also nicht mehr absteigen, wie sie es bisher eigentlich hätten tun müssen, sagt Fadinger. Die Kosten von 250 000 Euro teilen sich die Gemeinde Gaißach und die Gemeinde Wackersberg im Verhältnis 1:2.

